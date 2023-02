La Juventus è attesa da settimane impegnative fra calcio giocato e vicende giudiziarie. Due situazioni che in qualche modo sono legate se consideriamo i punti di penalizzazione arrivati per il caso plusvalenze. Nonostante questo la squadra ha ripreso a vincere in campionato e si è portata a -10 dal sesto posto e a -12 dal quarto posto. A 16 partite dalle fine è una distanza che può essere recuperata, ed è importante la qualificazione alle competizioni europee anche per motivi di mercato. La società bianconera potrebbe acquistare Gianluigi Donnarumma per il dopo Szczesny.

L'arrivo del nazionale italiano però dipenderebbe dall'eventuale qualificazione alla competizione europee, meglio ancora se sia Champions League in quanto garantirebbe più ricavi alla società bianconera.

Possibile rinforzo il giocatore Donnarumma se la Juventus dovesse qualificarsi alle competizioni europee

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe acquistare Gianluigi Donnarumma nel Calciomercato estivo. Il nazionale italiano piace molto alla società bianconera anche in considerazione della volontà della società bianconera di costruire una rosa formata da italiani. Donnarumma ha 24 anni e rappresenterebbe un investimento per il presente e per il futuro. Il suo arrivo dipenderebbe dalla qualificazione alle competizioni europee.

Indiscrezioni di mercato che sembrerebbero confermare la volontà della società bianconera di cedere Szczesny, in scadenza di contratto a giugno 2024 e che piace a diverse società inglesi. Il polacco vorrebbe un contratto di circa 6 milioni di euro a stagione. Costa molto di più Donnarumma, circa 50 milioni di euro. Potrebbe rappresentare un rinforzo importante per la Juventus in previsione del centenario della Famiglia Agnelli come proprietaria della società bianconera.

In questa stagione Donnarumma ha disputato fino ad adesso 31 match fra campionato francese, Coppa di Francia, Supercoppa di Francia e Champions League subendo 29 gol.

Il mercato della Juventus

La Juventus dovrà rinforzare anche il settore difensivo in previsione della stagione 2023-2024. Servono uno o due centrali oltre che terzini, considerando che Alex Sandro e Juan Cuadrado sono in scadenza di contratto e difficilmente prolungheranno la loro intesa contrattuale con la società bianconera.

Piacciono Igor e Milenkovic della Fiorentina, per quanto riguarda invece la fascia difensiva si valuta Alejandro Grimaldo, spagnolo del Benfica, in scadenza di contratto con la società portoghese a giugno. Il terzino può giocare anche a centrocampo.