La Juventus è attesa da settimane impegnative fra calcio giocato e vicende giudiziarie. Il nuovo Consiglio d'Amministrazione ufficializzato ad inizio 2023 servirà soprattutto a fronteggiare i filoni d'indagine che stanno riguardando la società bianconera, con la speranza che non arrivino altre pesanti sanzioni dopo i 15 punti di penalizzazione dovuti al caso plusvalenze. Solo successivamente potrebbero esserci nuovi arrivi nell'area tecnica della società bianconera. A tal riguardo come scrive Tuttosport la Juventus potrebbe affidarsi a veri e propri riferimenti della storia bianconera, che hanno dimostrato da giocatori ma anche dopo di essere molto legati alla Juventus.

Parliamo di Giorgio Chiellini, che ancora gioca nel calcio professionistico con il Los Angeles Fc, società del campionato americano. Diversa è la situazione di Alex Del Piero, attualmente imprenditore oltre al fatto che è un riferimento per la Fifa. Di recente ha consegnato la coppa del mondiale per club al Real Madrid, oltre ad essere opinionista per Sky Sport. A questi potrebbe aggiungersi Michel Platini, che ha superato in maniera ideale le vicende giudiziarie che lo hanno riguardato essendo stato ritenuto non colpevole dall'accusa di frode quando era presidente della Uefa.

Possibile ritorni importanti per l'area tecnica: Chiellini, Del Piero e Platini

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la proprietà della Juventus potrebbe affidarsi a veri e propri riferimenti della storia bianconera per l'area tecnica della società.

Parliamo di Giorgio Chiellini, Alessandro Del Piero e Michel Platini, ex giocatori che hanno rappresentato molto nelle vittorie della Juventus. Il centrale è stato il protagonista dei nove scudetti consecutivi della società bianconera, Del Piero invece è stato l'ultimo ad aver alzato la Champions League nel 1996. Negli anni 80 invece Platini contribuì in maniera importante alle vittorie in Italia ed in Europa.

Riferimenti della storia bianconera che potrebbero contribuire a riportare alle vittorie la società soprattutto in Europa. Potrebbe essere questo il regalo della proprietà ai tifosi bianconeri per il centenario della Famiglia Agnelli come proprietaria della società bianconera.

Potrebbero arrivare un nuovo direttore sportivo e tecnico

Una volta decisa l'area tecnica la Juventus potrebbe decidere di affidarsi anche a nuovi riferimenti per l'area sportiva. A tal riguardo potrebbe arrivare un nuovo direttore sportivo. Piacciono Jorge Campos e Gianluca Petrachi, per quanto riguarda invece il tecnico se dovesse essere esonerato Allegri si valutano diversi nomi, da Zidane a Conte, fino ad arrivare a Gian Piero Gasperini, tecnico attualmente all'Atalanta.