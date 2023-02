La Juventus è attesa da settimane impegnative con tanti match da giocatore fra campionato italiano, Coppa Italia ed Europa League. Si giocherà ogni tre giorni, per questo servirà l'apporto di tutti i giocatori della rosa bianconera. Di certo attualmente il centrocampo è il settore con maggiori problematiche dopo l'infortunio di Fabio Miretti, che dovrebbe rientrare ad inizio marzo. C'è anche Paredes che ha avuto un problema recente al ginocchio, senza contare che Pogba non è ancora disponibile anche se Allegri spera di averlo nell'andata dei sedicesimi di finale di Europa League contro il Nantes.

Si era parlato della possibilità di attingere al mercato dei parametri zero, magari ingaggiando Isco, il centrocampista spagnolo dopo aver rescisso il contratto con il Siviglia è ancora senza società.

Come scrive Calciomercato.it però la Juventus dovrebbe rimanere con questi giocatori fino a giugno, senza possibili rinforzi dal mercato dei parametri zero.

La Juve non dovrebbe ingaggiare giocatori a parametro zero

La Juventus non dovrebbe fare acquisti nel mercato dei parametri zero. C'è ancora la possibilità di attingere fra i giocatori senza contratto fino al 24 febbraio, di recente si era parlato di un interesse della società bianconera per il centrocampista spagnolo Isco, che ha lasciato il Siviglia a dicembre.

Altro giocatore avvicinato alla società bianconera è stato il terzino Vrsaljko ma il recupero di Cuadrado sembra dare garanzie ad Allegri, che sulla fascia destra può schierare anche De Sciglio. Da scartare quindi l'arrivo di un nuovo giocatore nonostante il recente infortunio di Miretti, che però dovrebbe rientrare ad inizio marzo.

Contro la Fiorentina giocheranno Fagioli, Locatelli e Rabiot, potrebbe recuperare almeno per andare in panchina l'argentino. C'è anche la possibilità di attingere alla Next Gen, come è noto infatti non sarebbe la prima volta che Enzo Barrenechea venisse aggiunto ai convocati per un match di campionato.

Situazione infortuni, Milik dovrebbe ritornare disponible a marzo

Rimanendo in tema infortuni bisognerà attendere ancora del tempo per Milik, che potrebbe recuperare a marzo, anche se nel setttore avanzato attualmente c'è molta abbondanza per Massimiliano Allegri dopo il recupero di Vlahovic. La punta ha dimostrato di stare molto bene segnando due gol contro la Salernitana. Sarà un valore aggiunto in questo finale di stagione come Federico Chiesa, che ha giocato titolare contro la Lazio ed ha riposato dall'inizio contro la Salernitana entrando nel secondo tempo. A questi bisogna aggiungere l'ottimo contributo che possono dare Kean e Di Maria, che sono in forma ideale in questa seconda parte di stagione.