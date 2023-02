Sono ottimi i rapporti tra la dirigenza dell'Inter e quella del Chelsea, come dimostrato dall'affare Lukaku della scorsa stagione: per il futuro i 'Blues' starebbero pensando di proporre il centrale, ex Napoli, Kalidou Koulibaly in prestito ai nerazzurri.

Gli esuberi del Chelsea e la necessità di alleggerire gli ingaggi

Dopo gli onerosi acquisti delle ultime sessioni di mercato, il Chelsea si ritrova a dover gestire una rosa molto ampia che, inevitabilmente, andrà sfoltita il prossimo anno: l'idea del club londinese sarebbe di cominciare dall'alleggerimento del monte ingaggi, proponendo prestiti ai vari club europei.

Il nome che potrebbe lasciare Londra, nella prossima estate, è quello del difensore ex Napoli, Kalidou Koulibaly: il centrale non si è ancora totalmente ambientato nella Premier League e, nel ruolo, il Chelsea è copert: il tecnico Potter effettua costantemente delle rotazioni.

Koulibaly non è considerato un punto basilare del progetto dei 'Blues' e, pertanto, potrebbe finire sul mercato nella prossima estate. Il club londinese è cosciente della difficoltà dei club italiani nell'acquisto 'cash' dei giocatori dalla Premier e, visti anche i buoni rapporti con la dirigenza nerazzurra, potrebbe proporre all'Inter un affare sulla scia di quello che portò Romelu Lukaku, di nuovo, a Milano.

Spunta l'idea di un prestito di Koulibaly all'Inter

Il Chelsea avrebbe intenzione di proporre un prestito con diritto di riscatto all'Inter per il centrale Kalidou Koulibaly: il prezzo, orientativamente, potrebbe aggirarsi intorno ai 9 milioni di euro per una stagione, più il versamento dello stipendio al calciatore.

L'Inter starebbe riflettendo sull'eventuale proposta, considerato anche l'addio di Milan Skriniar a fine stagione con destinazione Paris Saint Germain: la dirigenza nerazzurra, però, vorrebbe riuscire ad ottenere, come avvenne con Lukaku, uno sconto sullo stipendio del calciatore, prima di procedere con la trattativa con il Chelsea.

Koulibaly, infatti, ha uno stipendio netto dal club londinese che si avvicina ai 10 milioni di euro, insostenibile per la società nerazzurra in questo periodo storico: Marotta ed Ausilio sarebbero al lavoro con lo staff del difensore per trovare un accordo per una riduzione dello stipendio, in caso di avanzamento della trattativa per il suo trasferimento a Milano.

Il difensore senegalese, classe 1991, in questa stagione di Premier League ha disputato 14 partite, segnando 2 reti e raccogliendo 3 ammonizioni ed un rosso (per doppio giallo): in Champions League ha giocato 4 partite ricevendo 2 ammonizioni.

Il giocatore ha disputato 8 campionati di Serie A al Napoli, dal 2014 al 2021 prima della sua cessione al Chelsea la scorsa estate.