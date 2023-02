La Juventus ha chiuso il mercato di gennaio con la cessione di Weston McKennie al Leeds in prestito con diritto di riscatto. Se la società inglese decidesse di acquistarlo a titolo definitivo, dovrà pagare circa 40 milioni di euro compresi i bonus. La società bianconera ha provato a portare in anticipo a Torino Andrea Cambiaso ma il Bologna ha deciso di non lasciarlo partire. Il giovane rimarrà in prestito nella società emiliana fino a giugno. Il fatto che la Juve abbia cercato un terzino lascia intendere che c'è l'esigenza di rinforzare le fasce difensive, per questo non è da scartare la possibilità che attinga al mercato dei parametri zero.

Fino quasi al termine di febbraio c'è la possibilità di tesserare giocatori attualmente senza squadra. Fra questi c'è anche Sime Vrsaljko, ex Atletico Madrid e Inter. Il terzino destro ha un'esperienza internazionale importante oltre al fatto che si può ingaggiare come calciatore comunitario. Non è da scartare anche un possibile rinforzo a centrocampo, a tal riguardo piacerebbe Isco. Lo spagnolo dopo essere andato in scadenza di contratto con il Real Madrid, nel recente Calciomercato estivo ha sottoscritto un contratto con il Siviglia prima della rescissione consensuale a dicembre.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe attingere al mercato dei parametri zero rinforzando le fasce.

Con il mancato arrivo di Cambiaso (la società bianconera ha provato a riportarlo alla Continassa in anticipo) potrebbe arrivare un altro giocatore, considerando che attualmente De Sciglio non rappresenterebbe un'alternativa valida a Cuadrado. La Juventus sta giocando con il 3-5-2 e servirebbe un giocatore a tutta fascia destra, per questo potrebbe essere utile Vrsaljko, terzino destro che ha recentemente rescisso il contratto con l'Oylmpiakos.

Nel recente calciomercato estivo era andato in scadenza di contratto con l'Atletico Madrid. L'esperienza professionale nella società greca non è durata molto se si considera che ha rescisso il contratto dopo aver disputato tre match del campionato greco, due di qualificazione alla Champions League e quattro di Europa League.

Più o meno lo stessa la situazione è quella di Isco, che ha lasciato a giugno il Real Madrid a scadenza di contratto sottoscrivendo un contratto con il Siviglia. A dicembre ha lasciato la società spagnola dopo aver disputato 19 match fra campionato spagnolo, Coppa del Re e Champions League segnando un gol e fornendo tre assist decisivi ai suoi compagni. Isco potrebbe arrivare a parametro zero entro il mese di febbraio.

La Juventus potrebbe anche lasciar partire diversi giocatori a parametro zero a giugno. Ci sono almeno quattro giocatori a scadenza di contratto: Alex Sandro, Juan Cuadrado, Angel Di Maria e Adrien Rabiot. Difficile il prolungamento di contratto per questi giocatori, anche per le note vicende giudiziarie che sanno riguardando la società bianconera. Piace invece in previsione del calciomercato estivo Alejandro Grimaldo, in scadenza di contratto con il Benfica a giugno.