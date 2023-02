La Juventus è tornata da Salerno con in tasca tre punti fondamentali per la sua classifica.

Adesso per i bianconeri è già tempo di voltare pagina e pensare alla gara di domenica contro la Fiorentina. Per questo match Allegri non avrà a disposizione Fabio Miretti, uscito nel primo tempo della sfida contro la Salernitana per un problema alla caviglia. Il giocatore è stato portato via in barella e si temeva che ci potesse essere un problema di grave entità. Questa mattina 8 febbraio il centrocampista è stato sottoposto ad accertamenti, che hanno escluso fratture.

In ogni caso Miretti salterà il match contro la squadra viola.

Per la partita contro i toscani, intanto, Allegri spera di recuperare Paul Pogba, anche se per il suo rientro non ci sono tempistiche precise. Se il numero 10 juventino non ce la facesse per la gara del 12 febbraio è possibile che torni per la sfida di Europa League contro il Nantes. Pogba si è fermato di nuovo per un infortunio recente.

Doppietta per Vlahovic

La Juventus, nella gara contro la Salernitana, ha ritrovato un Dusan Vlahovic in grande spolvero, autore di una doppietta e apparso piuttosto in forma: il serbo va verso una maglia da titolare anche contro la Fiorentina, la sua ex squadra.

In ogni caso Massimiliano Allegri avrà ancora alcuni giorni per poter decidere quale formazione schierare domenica 12 febbraio.

Per la partita contro la Fiorentina potrebbe esserci anche il ritorno di Leonardo Bonucci. Mentre resta da capire se vi sarà il recupero di Leandro Paredes, che ha saltato il match di Salerno per un fastidio.

Bremer e Locatelli diffidati

Nella gara contro la Salernitana Gleison Bremer e Manuel Locatelli sono stati molto attenti a non farsi ammonire visto che sono entrambi diffidati.

Entrambi non hanno subito sanzioni e quindi saranno regolarmente in campo contro la Fiorentina.

A centrocampo dovrebbero essere schierati nuovamente Nicolò Fagioli e Adrien Rabiot. Mentre resta da capire chi fra Juan Cuadrado e Mattia De Sciglio giocherà sulla destra. In difesa si va verso la conferma della retroguardia tutta brasiliana, con Bremer, Alex Sandro e Danilo.

La sensazione è che contro la Fiorentina non ci sarà molto turnover, nonostante giovedì 16 febbraio la Juventus dovrà poi fare il suo debutto in Europa League contro il Nantes. In ogni caso mister Allegri si prenderà qualche giorno di tempo per valutare bene tutte le condizioni dei giocatori in vista del doppio impegno contro Fiorentina e Nantes.