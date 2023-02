A Napoli è scoppiata la Victor Osimhen mania e non potrebbe essere altrimenti date le prestazioni del centravanti azzurro cui una pasticceria partenopea ha dedicato una torta celebrativa. Il dolce è infatti ricoperto di cioccolato e granella di nocciole a ricordare i capelli tinti di biondo del numero 9 di Spalletti, la torta in definitiva riproduce in una forma stilizzata il forte attaccante che Giuntoli prelevò a suo tempo dal Lille.

Victor Osimhen diventa una torta

Il video e le foto della torta sono subito diventate virali sul web. A condividerle è stata una pasticceria napoletana che sul suo profilo Facebook ha postato il filmato delle particolari torte che portano il nome di Osimhen.

Come sono fatte? Dalla descrizione si intuisce che sono composte con una base di glassa rigorosamente azzurra, al di sopra si notano la copertura di cioccolato e la mascherina protettiva con il numero 9 dell'attaccante. A completare la torta al gusto di caramello anche la decorazione a base di granella di nocciola che ricorda una delle acconciature dell'attaccante. In tanti già hanno acquistato questo dolce, nei commenti al post social numerosi utenti hanno addirittura chiesto informazioni anche per la spedizione fuori Napoli.

Osimhen era diventato il protagonista anche del Carnevale partenopeo con tantissimi bambini che per l'occasione in città si sono travestiti da eroe mascherato. Il calciatore appare dunque come uno dei simboli della cavalcata azzurra che sta portando il Napoli a conquistare il terzo scudetto della propria storia.

Osimhen, numeri da record in Serie A

Non c'è partita ormai senza che Osimhen segni. Nella trasferta di Empoli, l'attaccante ha realizzato la sua 19esima rete (21esima se si considerano anche le due di Champions League) consolidando il primo posto nella classifica dei marcatori della Serie A. Grazie alla rete arrivata contro i toscani, il numero 9 ha timbrato il cartellino per la sua ottava gara consecutiva.

Per lui si tratta di un record assoluto: nessuno con la maglia azzurra era riuscito dall'era dei 3 punti (attiva dalla stagione '94/'95) ad andare in rete per otto gare di fila. Osimhen ha anche realizzato due doppiette portando in realtà a 10 i gol segnati in 8 giornate. Questo l'elenco delle reti che ha dato vita al record:

Sampdoria- Napoli 0-2 (un gol)

Napoli -Juventus 5-1 (due gol)

Salernitana- Napoli 0-2 (un gol)

Napoli -Roma 2-1 (un gol)

Spezia- Napoli 0-3 (due gol)

Napoli -Cremonese 3-0 (un gol)

Sassuolo- Napoli 0-2 (un gol)

Empoli-Napoli 0-2 (un gol)

Al termine della gara contro l'Empoli, Victor è stato anche intervistato ai microfoni di Dazn: "È bello che Spalletti abbia questa fiducia e che, in generale, ce l’abbia la squadra.

Poi però bisogna metterla in campo. Una partita questa difficile. Ci siamo ricordati della partita dell’anno scorso quando siamo passati da 0-2 al 3-2 e siamo contenti per questa vittoria che non era facile. Mi sento benissimo e si vede in questa stagione".