L'Inter potrebbe approfittare di un'uscita importante dal Manchester City per sostituire il partente Milan Skriniar nel mercato di giugno: Aymeric Laporte sarebbe stato messo sul mercato dal club inglese e il difensore sarebbe disposto a guardare verso l'Italia alla ricerca di nuove sfide.

La probabile cessione di Aymeric Laporte

Il Manchester City non sta dando molto spazio al difensore, con il mister Pep Guardiola che preferisce altre caratteristiche difensive: infatti, lo ha utilizzato poco in stagione.

L'allenatore dei 'Citizens' vorrebbe nuovi profili per la prossima stagione ed è molto probabile che Aymeric Laporte finisca per essere sacrificato per nuovi giocatori nel ruolo.

Il difensore ventottenne desidererebbe nuove sfide e nuovi importanti palcoscenici: questo aprirebbe nuovi scenari per una trattativa con Inter e Milan, entrambe alla ricerca di rinforzi per la zona difensiva.

L'idea dell'Inter su Laporte

La dirigenza nerazzurra deve far fronte alla partenza di Milan Skriniar e sta cercando nuovi prospetti che possano sostituirlo: le prime idee sono da ricercare nei parametri zero ma la società starebbe valutando eventuali investimenti per rinforzare al meglio la rosa di Simone Inzaghi.

L'idea di Aymeric Laporte è una pista battibile poichè il Manchester City potrebbe accettare un'offerta di 25 milioni di euro per il cartellino del giocatore, o lavorare per un eventuale prestito con diritto di riscatto.

Il vero ostacolo alla trattativa sembra essere rappresentato dall'ingaggio del difensore, circa 6,3 milioni di sterline, oltre 7 milioni di euro, considerati troppi dalla società nerazzurra.

Il giocatore dovrebbe tagliarsi nettamente lo stipendio per poter rientrare nei parametri economico-finanziari fissati dal club nerazzurro, ma Giuseppe Marotta sarebbe già al lavoro in questa direzione.

Le statistiche e il contratto del giocatore

Aymeric Laporte ha un contratto in essere con il Manchester City fino al giugno 2025, con un ingaggio variabile in base ai bonus di piazzamento della squadra in Premier League.

Il difensore naturalizzato spagnolo ha giocato solo 5 partite in questo campionato, senza nessuna realizzazione; in Champions League ha disputato 5 partite, segnando un gol.

Nella scorsa stagione in Premier League aveva disputato 33 partite segnando 4 reti e collezionando in tutto il campionato solamente 4 ammonizioni ed una espulsione, rendendolo uno dei difensori più corretti a livello europeo.

Nel 2021 il difensore, nato ad Agen in Francia, ha scelto di giocare per la nazionale spagnola, esordendo il 4 giugno dello stesso anno; in nazionale ha giocato 19 partite segnando una rete.