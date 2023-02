La Juventus in queste ore si è preparata in vista della gara contro la Salernitana. Massimiliano Allegri per questo match non avrà a disposizione Leonardo Bonucci, Paul Pogba e Leandro Paredes. Quest'ultimo si è fermato a causa di un problema fisico come ha spiegato lo stesso tecnico livornese in conferenza stampa: "Paredes ha un fastidio alla zampa d’oca e non sarà convocato". Massimiliano Allegri non si è sbilanciato molto su quella che sarà la probabile formazione della Juventus contro la Salernitana [VIDEO]. L'allenatore, però, ha spiegato che, in attacco, ci potrebbe essere ancora spazio per Vlahovic: "Dusan fisicamente sta molto bene, è più leggero e dinamico e spero che domani (7 febbraio ndr) faccia gol".

Concorrenza in attacco

Massimiliano Allegri in conferenza stampa ha parlato di quelle che potrebbero essere le scelte di formazione contro la Salernitana in attacco: "Anche Kean sta bene, in questo momento lasciarlo fuori mi viene difficile". Dunque, Dusan Vlahovic sembra favorito per giocare contro la Salernitana, anche se Moise Kean resta in rampa di lancio. In ogni caso Massimiliano Allegri ha sottolineato che le sue scelte sono fatte solo ed esclusivamente per portare a casa i tre punti: "Non faccio giocare chi ha bisogno di giocare, faccio giocare per vincere le partite". Tra i possibili titolari, inoltre, potrebbe esserci Federico Chiesa che adesso sta bene. Il tecnico della Juventus, inoltre, non ha escluso la possibilità di schierare un tridente offensivo: "È una possibilità, però non ho ancora deciso".

Dunque, non è del tutto da scartare l'ipotesi di vedere Angel Di Maria, Dusan Vlahovic e Federico Chiesa in campo dal primo minuto contro la Salernitana. Massimiliano Allegri, però, deve dosare le forze dei suoi ragazzi anche perché il 12 febbraio ci sarà la gara contro la Fiorentina.

Out anche Paredes

La Juventus per la trasferta di Salerno non avrà a disposizione Leonardo Bonucci, Paul Pogba e Leandro Paredes.

Il capitano della Juventus sta recuperando dal problema accusato a dicembre e negli ultimi giorni è alle prese con una sindrome influenzale. Mentre il numero 10 juventino non è ancora al 100%, dopo l'indolenzimento che gli ha impedito di essere a disposizione contro la Lazio. In ogni caso la Juventus dovrà ottenere i tre punti in quel di Salerno come ha spiegato lo stesso Massimiliano Allegri: "Sarà importante affrontarli con il piglio giusto, anche perché vedendo la classifica è uno scontro diretto".

Dunque, la Juventus dovrà ottenere tre punti contro la Salernitana per provare a scalare la classifica dopo la penalizzazione di 15 punti inflitta dalla Corte federale per la questione legata alle plusvalenze fittizie.