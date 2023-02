L'Inter prepara le mosse per il prossimo mercato estivo. In particolare, la dirigenza nerazzurra prepara una vera e propria rivoluzione sulle corsie esterne. Il futuro di Denzel Dumfries ma anche di Robin Gosens sarebbe incerto: l'esterno olandese e l'ex Atalanta potrebbero lasciare Milano al termine della stagione, di fronte ad offerte importanti.

Inter, idea Spinazzola per il dopo Gosens

In questa prima parte di stagione Robin Gosens non è riuscito a ritagliarsi un ruolo da titolare nello scacchiere tattico di Simone Inzaghi, complice anche il grande rendimento da parte di Federico Dimarco.

L'esterno tedesco ha fatto così fatica ad imporsi a differenza di quanto fatto all'Atalanta con Gasperini. Per questo, potrebbe esser ceduto in estate di fronte ad un'offerta attorno ai 25 milioni di euro che potrebbe arrivare dalla Germania, con diversi club della Bundesliga come Lipsia e Bayer Leverkusen che sarebbero interessati alle sue prestazioni.

In caso di cessione di Gosens, il club nerazzurro starebbe valutando il profilo di Leonardo Spinazzola per sostituire il tedesco. L'esterno italiano, campione d'Europa con la Nazionale di Mancini, non ha un posto da titolare garantito nella Roma di Josè Mourino e potrebbe partire in estate per cercare nuovi stimoli. Il club giallorosso valuterebbe una possibile cessione attraverso una proposta da circa 15-18 milioni di euro.

Oltre alla questione Gosens, l'Inter potrebbe dire addio anche a Denzel Dumfries che in estate potrebbe lasciare Milano per approdare in Premier League. Infatti, l'esterno olandese è sempre più nel mirino del Chelsea. Come sostituto, l'Inter starebbe valutando il profilo di Pavard del Bayern Monaco, valutato 25 milioni di euro.

Inter, riscattato Asllani dall'Empoli

Oggi è la giornata del riscatto di Kristjan Asllani che diventa a tutti effetti un nuovo giocatore dell'Inter.

Infatti, l'accordo tra il club nerazzurro e l'Empoli prevedeva l'obbligo di riscatto complice il primo punto conquistato in campionato da parte dell'Inter a partire dal 2 febbraio.

Attraverso la vittoria nel derby contro il Milan di Stefano Pioli, le condizioni per la permanenza del talentuoso centrocampista sono avvenute e per questo l'Inter ha versato 10 milioni di euro nelle casse del club toscano che vanno ad aggiungersi ai due milioni di euro pagati per il prestito in estate.

Rimanendo in ambito riscatti, il club nerazzurro deve decidere sul futuro di Romelu Lukaku che dopo un periodo non esaltante complice diversi infortuni sembra tornato su livelli accettabili. L'Inter starebbe così valutando il riscatto del belga dal Chelsea, sperando in uno sconto.