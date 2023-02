La Juventus inizia a pensare alle prime mosse per la prossima sessione estiva di Calciomercato. L'obiettivo della Vecchia Signora sarebbe in particolare quello di rafforzare la mediana e il nome che circola in queste ore è quello di Koopmeiners dell'Atalanta.

Juve, possibile offerta per Koopmeiners in estate

Visti i ripetuti stop fisici di Paul Pogba e il possibile mancato riscatto di Leandro Paredes dal Paris Saint Germain, la Juventus vorrebbe effettuare un colpo di grande spessore per aumentare la qualità e la personalità del centrocampo. La situazione legata a Sergej Milinkovic-Savic della Lazio (da anni obiettivo juventino) resta complicata e onerosa, quindi i bianconeri starebbero valutando un altro centrocampista del campionato italiano, ovvero Teun Koopmeiners.

L'olandese è il "faro" dell'Atalanta di Gasperini come sottolinea il minutaggio in questa stagione che lo ha reso uno dei calciatori più utilizzati dal tecnico della Dea. Il club bergamasco non ha alcuna intenzione di cedere l'ex Az Alkmaar e intavolerebbe una trattativa solo per una cifra attorno ai 50 milioni di euro. Il giocatore piacerebbe pure al Liverpool che già a gennaio aveva provato a imbastire una trattativa, ma senza successo.

Oltre Koopmeiners, la Vecchia Signora valuta anche altri profili più sostenibili dal punto di vista economico come Morten Hujlmand del Lecce e Lewis Ferguson del Bologna. Entrambi vengono valutati attorno ai 20 milioni di euro.

Juventus: possibile rinnovo per Alex Sandro, dubbi su Di Maria

Oltre ad eventuali acquisti importanti, la Juventus sta lavorando anche sul fronte rinnovi per trattenere quei calciatori che si sono ritagliati un ruolo importanti nello scacchiere di Massimiliano Allegri ma anche all'interno dello spogliatoio.

Secondo alcune indiscrezioni potrebbe rinnovare il proprio contratto in scadenza a giugno il brasiliano Alex Sandro, che recentemente ha migliorato le proprie prestazioni dopo essere stato spostato tatticamente da Allegri nella difesa a tre.

I bianconeri dovranno poi valutare la situazione legata ad Angel Di Maria. La Vecchia Signora vorrebbe il rinnovo del "Fideo" (il cui contratto scade a giugno) anche per la prossima stagione: qualora ciò non dovesse avvenire sul giocatore campione del mondo potrebbe esserci l'interesse di squadre come Inter e Barcellona, anche se resterebbe in auge la possibilità di un suo ritorno in Argentina per chiudere la carriera.