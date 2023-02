L'Inter sarebbe interessata al centrocampista dell'Empoli Baldanzi, che nell'ultima sfida contro i neroazzurri ha realizzato il gol vittoria della formazione toscana a San Siro.

Dopo il pareggio a reti inviolate tra Inter e Sampdoria nell'ultimo turno di campionato, la dirigenza starebbe valutando di rinforzare la rosa nella zona mediana del campo, ma con una specifica attenzione per la fase offensiva; per questo motivo il profilo di Tommaso Baldanzi, trequartista dell'empoli, potrebbe rientrare nei desideri nerazzurri per la prossima stagione.

L'idea dell'Inter a centrocampo: Tommaso Baldanzi

Il trequartista classe 2003 è stato spesso paragonato a Paulo Dybala per il suo stile di gioco e per le caratteristiche tecniche nel dribbling e nel tiro con il sinistro; l'Inter avrebbe messo gli occhi sul centrocampista ben prima della sua rete decisiva al Meazza, ma il tutto sarebbe stato rinviato alla prossima sessione di mercato estiva in attesa che l'Empoli esprima una valutazione economica sul giocatore.

Tommaso Baldanzi è un prodotto del settore giovanile dell'Empoli ed una sua eventuale cessione potrebbe portare liquidità importante per il club toscano; per questo la dirigenza empolese vorrebbe attendere il termine della stagione augurandosi che il valore di mercato del giocatore possa aumentare con il susseguirsi delle sue ottime prestazioni.

L'Inter vorrebbe il giocatore per rinforzare il reparto di centrocampo con un profilo di prospettiva, che possa rappresentare un importante investimento per il futuro non solo a livello economico.

I numeri del centrocampista dell'Empoli Tommaso Baldanzi

Tommaso Baldanzi in questa stagione in Serie A ha giocato in totale 633 minuti, segnando 4 reti (contro Inter, Verona, Sassuolo ed Udinese), divenendo il terzo giocatore più giovane a riuscire a raggiungere la quota nei principali cinque campionati europei, dietro a Moukoko (nato nel 2004 con 6 reti) e Bellingham (classe 2003 con 4 gol) entrambi del Borussia Dortmund.

Il centrocampista ha debuttato tra i professionisti a 17 anni, nel 2020, subentrando a Bajrami durante la partita di Coppa Italia tra Empoli e Benevento; nella gara di esordio ha servito il suo primo assist per il 4-2 finale.

Il suo primo trofeo professionistico è arrivato nella stagione 2020-2021, quando ha vinto lo scudetto del Campionato Primavera con la formazione toscana; il debutto in Serie A è avvenuto il 22 maggio 2022 contro l'Atalanta, a soli 19 anni.

Il tecnico azzurro Roberto Mancini ha già attenzionato il giocatore, convocandolo per lo stage dedicato ai migliori e più giovani talenti del nostro calcio che si terrà a maggio 2023.