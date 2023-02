L'Inter lavora ai rinnovi contrattuali. La società nerazzurra vuole blindare i calciatori più importanti dell'organico, memore di quanto accaduto con Milan Skriniar che in estate lascerà Milano a parametro zero per accasarsi al Paris Saint Germain. Tra i calciatori che il club nerazzurro vorrebbe blindare c'è Alessandro Bastoni, uomo fondamentale per il 3-5-2 di Simone Inzaghi.

Inter, si lavora al rinnovo di Bastoni

Il centrale italiano è uno dei pezzi pregiati della rosa interista e sarebbe finito sul taccuino di diversi top club al mondo come Tottenham e Manchester City.

L'Inter non ha alcuna intenzione di cederlo e sta lavorando per prolungargli il contratto. Stando alle ultime notizie di mercato, il club nerazzurro avrebbe proposto un rinnovo da circa 4 milioni di euro che però andrebbe a scontrarsi con la richiesta di 6 milioni di euro da parte dell'entourage del calciatore. Nelle prossime settimane potrebbero esserci degli incontrati per limare la distanza tra domanda ed offerta.

Complicata è anche la situazione di Stefan De Vrij, in scadenza di contratto e che potrebbe lasciare Milano a parametro zero in estate. L'Inter avrebbe aperto al rinnovo ma non vuole farsi cogliere impreparata e per questo starebbe sondando altri profili in caso di mancato accordo con il centrale olandese.

Da Ndicka dell'Eintrach di Francoforte, passando per Djalò del Lille fino ad arrivare a Schuurs del Torino e Chirs Smalling della Roma.

Inter, possibile conferma per Lukaku anche nella prossima stagione

Altro tema fondamentale per il mercato nerazzurro è legato all'eventuale conferma di Romelu Lukaku. Il bomber belga non ha offerto grandi prestazioni nella prima parte complice dei ripetuti infortuni ma potrebbe restare a Milano anche nella prossima stagione.

Infatti, stando alle ultime notizie di mercato l'Inter vorrebbe rinnovare il prestito dell'attaccante belga per un'altra stagione con il Chelsea. Una trattativa che però va a scontrarsi con la volontà dei Blues di cedere il calciatore a titolo definitivo per una cifra attorno ai 70-80 milioni di euro. In questo caso, il club nerazzurro potrebbe decidere di chiedere uno sconto al club inglese per riscattare definitivamente Big Rom.

In caso di mancato accordo tra le parti, il direttore sportivo Giuseppe Marotta ha già pronte le alternative che rispondono ai nomi di Marcus Thuram del Borussia Moncheglabach già trattato nella finestra invernale di mercato, e Roberto Firmino che potrebbe lasciare il Liverpool a parametro zero in estate. Più complicata la pista che porta a Beto dell'Udinese, vista la richiesta di 35 milioni di euro da parte del club friulano.