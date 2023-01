La Juventus pensa a nuovi rinforzi a parametro zero; l'obiettivo emergente in queste ultime ore di Calciomercato sembrerebbe essere Stefan De Vrij, centrale difensivo in scadenza con l'Inter nel giugno 2023, su cui ci sarebbe anche il Newcastle.

L'idea della Juventus: rinforzi senza spendere troppo

La strategia sul mercato della nuova proprietà bianconera è quella di investire sul mercato in maniera più oculata della precedente gestione, come dimostrato dai pochi movimenti in questa sessione invernale; uno degli obiettivi rimane però rinforzare la fase difensiva per la prossima stagione.

Nelle ultime ore si sarebbe fatto largo il nome di Stefan De Vrij come prospetto che interesserebbe la Juventus; il giocatore è in scadenza di contratto con l'Inter in questa estate e non avrebbe intenzione di rinnovare con il club nerazzurro.

Al lavoro per la prossima stagione con il rischio esclusione dalla coppe europee

La possibilità che la Juventus non riesca a qualificarsi per le competizioni europee del prossimo anno portano un freno importante al mercato bianconero, che ha deciso pertanto di concentrarsi sul mantenimento della rosa e su nuovi innesti con piccoli investimenti, puntando particolarmente su parametri zero.

La difficile situazione dovuta alla penalizzazione potrebbe portare l'interesse delle big europee per Chiesa e Vlahovic, che potrebbero ricevere offerte economiche rilevanti per questa estate.

Per questo la dirigenza bianconera starebbe valutando di contattare direttamente gli agenti dei suoi giocatori per assicurarsi il desiderio di rimanere alla Juventus, e parimenti avviare contatti per portare nuovi giocatori a vestire la maglia bianconera senza spese eccessive per il club.

In questo senso starebbero aumentando in queste ore i contatti tra l'entourage di Stefan De Vrij e la società bianconera per trovare un accordo economico per l'ingaggio a parametro zero nella prossima estate.

Il contratto di Stefan De Vrij

Il difensore olandese è in scadenza di contratto con l'Inter nell'estate 2023 dopo cinque stagioni in maglia nerazzurra, e le due parti non avrebbero intenzione di proseguire la collaborazione professionale; lo stesso avvenne nella precedente esperienza di De Vrij nella Lazio, che lasciò a parametro zero nel 2018 proprio per l'Inter.

Il suo stipendio è di 4,2 milioni di euro netti a stagione, e la dirigenza bianconera starebbe lavorando per un biennale eventualmente ritoccato al ribasso, con una cifra che si avvicinerebbe ai 2,5 milioni di euro bonus compresi.

Il giocatore, ormai trentenne, sarebbe alla ricerca di un contratto importante in un club di livello europeo, ma sarebbe disponibile a rimanere in Italia se le proposte lo convincessero sul piano economico.