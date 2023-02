Secondo le ultime notizie di mercato, il direttore sportivo Piero Ausilio sarebbe volato a Londra per parlare della cessione di Denzel Dumfries al Chelsea per la prossima estate; l'Inter vorrebbe strappare una proposta vicina ai 45 milioni di euro per l'esterno olandese.

Il Chelsea vorrebbe il laterale nerazzurro

Secondo i tabloid inglesi sarebbe proprio il proprietario del club Todd Boehly ad aver richiesto di aprire una trattativa per le prestazioni di Denzel Dumfries: dopo gli acquisti della sessione invernale il Chelsea sembra pronto a nuovi investimenti per l'estate e il laterale nerazzurro sarebbe il primo desiderio per ampliare la rosa dei "blues".

In queste ore Piero Ausilio sarebbe volato a Londra per aprire i tavoli per le trattative, sui quali si potrebbe anche ridiscutere il rinnovo del prestito di Romelu Lukaku, che scadrebbe il 30 giugno 2023; il club nerazzurro vorrebbe tenere separate le operazioni, ma punterebbe comunque ad ottenere uno sconto sul contratto del belga.

Anche il Real Madrid su Denzel Dumfries

I quotidiani spagnoli riportano invece una vicinanza tra l'esterno olandese ed il Real Madrid, che vorrebbe Dumfries per sostituire il probabile partente Carvajal, che potrebbe lasciare la capitale spagnola a fine stagione.

Il ventiseienne olandese piacerebbe molto anche al tecnico del Real Madrid Carlo Ancelotti, che lo vorrebbe per rinforzare la sua rosa per i numerosi impegni stagionali; ultimamente però sembrerebbe non essere certa la permanenza del tecnico italiano sulla panchina madrilena e questo potrebbe frenare un possibile acquisto dell'esterno olandese dell'Inter.

Il contratto e le statistiche di Denzel Dumfries

Il laterale olandese, classe 1996, è stato acquistato dal PSV Eindhoven nell'estate del 2021 dall'Inter per sostituire Hakimi ceduto al Paris Saint Germain dopo l'addio di Conte sulla panchina nerazzurra.

L'acquisto è costato 16 milioni di euro ed al giocatore è stato stipulato un contratto fino al giugno 2025 per 3,2 milioni di euro a stagione.

In questo campionato di Serie A, Denzel Dumfries ha disputato 18 partite collezionando 3 assist ed una sola rete; in Champions League ha giocato 5 gare segnando un gol.

La dirigenza nerazzurra valuta il giocatore intorno ai 40-45 milioni di euro; l'esterno sembrerebbe essere il profilo selezionato per una possibile cessione nella prossima finestra di mercato al fine di risanare le casse societarie che necessitano di un rifinanziamento di almeno 60 milioni per poter operare efficacemente nel prossimo mercato in entrata e risanare il bilancio del club di Steven Zhang.