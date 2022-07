La Juventus è al lavoro negli Stati Uniti per affrontare amichevoli di prestigio, soprattutto contro Barcellona e Juventus. La società bianconera però è impegnata in queste settimane anche sul Calciomercato. C'è l'esigenza anche di alleggerire una rosa che conta diversi giocatori non utili al progetto sportivo e che hanno un ingaggio molto importante. Fra questi spiccano i nomi di Alex Sandro, Arthur Melo, Aaron Ramsey, oltre a Daniele Rugani e Niccolò Rovella. Definite determinate partenza la Juventus cercherà anche di migliorare quei ruoli che necessitano di qualità.

Altri però hanno bisogno di giocatori, è il caso del settore difensivo nel quale è stato sostituto solo Matthijs de Ligt e non Giorgio Chiellini. E' arrivato Federico Gatti ma potrebbe partire anche Daniele Rugani, di conseguenza un giocatore potrebbe arrivare. A tal riguardo fra quelli che piacciono alla società bianconera c'è sicuramente Nikola Milenkovic. Il giocatore della Fiorentina ha il contratto in scadenza a giugno 2023 e potrebbe lasciare la società toscana anche perché c'è il rischio che vada a scadenza di contratto fra un anno. Sul giocatore però c'è l'interesse anche dell'Inter, che cerca un altro difensore dopo il mancato arrivo di Bremer, trasferitosi alla Juventus. Potrebbe esserci quindi una nuova sfida di mercato fra Inter e Juventus.

Il giocatore Milenkovic possibile rinforzo per la Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe valutare l'acquisto di Nikola Milenkovic. Il difensore della Fiorentina è in scadenza di contratto a giugno 2023 e potrebbe lasciare la società toscana per circa 15 milioni di euro. Non è una clausola rescissoria vera e propria ma una sorta di gentle agreement fra società e giocatore.

Di recente il dipingete della Fiorentina Joe Barone ha sottolineato che Milenkovic potrebbe rimanere in Toscana ma sembra difficile che il giocatore possa rimanerci considerando l'interesse di società come Inter e Juventus. Il classe 1997 potrebbe essere molto utile alla Juventus anche perché può giocare in una difesa a 3 ma anche in una a 4.

E' uno dei giocatori che piacciono alla società bianconera anche se l'ideale sarebbe un centrale di sinistra. Piacciono anche Gabriel dell'Arsenal e Benoit Badiashile del Monaco, che però hanno una valutazione di mercato di almeno 40 milioni di euro.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per rinforzare il centrocampo ed il settore avanzato. A tal riguardo piacciono Leandro Paredes, in scadenza di contratto a giugno 2024 con il Paris Saint Germain, Niccolò Zaniolo della Roma e Alvaro Morata dell'Atletico Madrid. Lo spagnolo potrebbe arrivare in prestito con riscatto a circa 20 milioni di euro.