È aperta la selezione in casa Milan per i rinforzi per la prossima stagione.Lla dirigenza rossonera guarderebbe con interesse al Liverpool dove a giugno andrà in scadenza il contratto del centrocampista Naby Keita, accostato in estate anche alla Juventus.

L'idea del Milan a centrocampo: Keita dal Liverpool

Il centrocampista guineano probabilmente lascerà il Liverpool a fine stagione verso una squadra che lo possa impiegare maggiormente. Questa sembrerebbe essere stata la richiesta del giocatore al club, che lo lascerà andare a parametro zero a fine annata.

In questa stagione, in Premier League non ha trovato molto spazio, con solamente 6 presenze in tutta la stagione senza alcun acuto e senza la stima dell'allenatore Jurgen Klopp che nel ruolo preferisce altre caratteristiche.

Il Milan, invece, potrebbe essere molto interessato al giocatore per colmare alcune lacune emerse nelle ultime uscite, soprattutto nella zona mediana del campo, dove Tonali e Bennacer sembrano insostituibili, ma necessitano comunque di un ricambio all'altezza per i numerosi impegni stagionali della compagine rossonera.

L'occasione del parametro zero interesserebbe molto la dirigenza rossonera che starebbe cercando di avviare i contatti per una trattativa con gli agenti del giocatore.

Maldini e Massara potrebbero già strappare il si per il prossimo anno ed evitare di perdere il calciatore in estate verso un'altra destinazione.

Altri top club europei su Naby Keita

Il centrocampista della Guinea interessa infatti anche ad altri top club in Europa, principale tra tutti il Red Bull Lipsia che sarebbe disposto ad investire cospicuamente nel contratto per accaparrarsi il giocatore, proponendo un ingaggio importante.

Anche il Galatasaray sembrerebbe interessato alle prestazioni del centrocampista, ma il recente acquisto di Nicolò Zaniolo dalla Roma ha frenato gli accordi tra società e giocatore, che potrebbe comunque trasferirsi in Turchia a fine stagione.

Zaniolo, infatti, ha una clausola sul suo contratto con il Galatasaray che prevede lo svincolo immediato in caso di versamento di 30 milioni di euro nella casse del club turco, fattore che potrebbe entrare in gioco nella prossima finestra di mercato estiva, soprattutto guardando verso la Premier League che da sempre attenziona il giocatore.

Il Milan sarebbe avvantaggiato a livello di immagine e di appeal internazionale, ma le proposte economiche di altri club potrebbero essere superiori seppur considerando le minori possibilità di visibilità e carriera; per questo gli osservatori rossoneri si starebbero muovendo già in queste settimane per cercare di chiudere l'accordo con il calciatore prima che intervenga la concorrenza al rilancio.