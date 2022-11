La Juventus nel recente Calciomercato estivo è ritornata ad attingere al mercato dei parametri zero, anche se si è appena dimesso il consiglio di amministrazione tra cui Agnelli e Nedved gli obiettivi di mercato potrebbe non cambiare. Sono arrivati Paul Pogba e Angel Di Maria, rinforzi importanti che però non hanno dato quello dai quali ci si attendeva anche a causa degli infortuni. Soprattutto il francese è stato condizionato da un problema al menisco ed il suo rientro è atteso a gennaio. Si valutano altri giocatori in scadenza a giugno, uno su tutti è Naby Keita, centrocampista guineano classe 1995 attualmente al Liverpool.

Come scrive la stampa inglese la società gli avrebbe offerto il prolungamento di contratto ma con un ingaggio minore anche a causa degli infortuni muscolari che lo hanno riguardato. Il giocatore non accetterebbe una diminuzione dello stipendio, per questo potrebbe lasciare il Liverpool a giugno. Sul centrocampista ci sarebbe la Juventus ma anche il Milan, alla ricerca di un rinforzo importante e d'esperienza. Il guineano ha dimostrato al Lipsia di essere un giocatore molto importante, non è un caso che il Liverpool ha investito nel 2018 circa 60 milioni di euro. Ingaggiarlo a parametro zero rappresenta una possibilità molto vantaggiosa anche in considerazione della bravura del giocatore sia nel garantire qualità e quantità al centrocampo.

E' uno dei riferimenti della nazionale guineana avendo giocato il suo primo match all'età di 19 anni nel 2014. Un giocatore sul quale la Juventus starebbe lavorando anche in previsione di una possibile partenza di Adrien Rabiot, in scadenza di contratto con la società bianconera a giugno.

Il giocatore Keita potrebbe approdare nella Juventus a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe lavorando all'ingaggio di Naby Keita. Il centrocampista guineano è in scadenza di contratto a giugno e difficilmente prolungherà il suo contratto con il Liverpool soprattutto se la società inglese decidesse di offrire un ingaggio minore rispetto a quello che attualmente guadagna.

Sul guineano ci sarebbe anche il Milan. Il centrocampista ha iniziato la sua carriera professionale nell'Horoya Fc, società guineana, per trasferirsi all'Istres Fc, fino ad arrivare al Salisburgo. Il trasferimento dalla società austriaca al Lipsia nel 2016 per circa 30 milioni di euro fino all'investimento di 60 milioni di euro da parte del Liverpool nel 2018.

Il mercato della Juventus

La Juventus lavora ad altri giocatori che sono in scadenza di contratto a giugno. Piacciono Alejandro Grimaldo e Rami Bensebaini per la fascia sinistra difensiva, per il ruolo di centrale il preferito è Evan N'Dicka, per quanto riguarda invece il centrocampo si valuta Youri Tielemans, in scadenza di contratto con il Leicester a giugno.