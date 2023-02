L'Inter la prossima sessione estiva di Calciomercato dovrà necessariamente rivoluzionare il proprio reparto difensivo visto che ci sono ben tre giocatori in scadenza di contratto (Milan Skriniar, Stefan De Vrij e Danilo D'Ambrosio) e il primo ha già annunciato che andrà via, avendo un accordo di massima con il Paris Saint Germain, che potrebbe essere ufficializzato da un momento all'altro. La società nerazzurra si sta guardando intorno per individuare un sostituto all'altezza e uno dei nomi che piacerebbe a Ausilio e Marotta sarebbe quello di Nikola Milenkovic.

Il centrale serbo è stato sondato già a gennaio ma la Fiorentina non ha voluto privarsene a stagione in corso.

Il Milan, invece, potrebbe intervenire sul mercato per alzare il tasso tecnico in mezzo al campo, soprattutto dopo il rendimento deludente avuto, almeno fino ad ora, da Charles De Ketelaere. In casa rossonera, per questo motivo, sarebbe tornato di moda il nome di Luis Alberto, che era stato cercato senza successo già la scorsa estate, con la Lazio che non ha voluto privarsene viste le alte pretese economiche per il suo cartellino.

L'offerta dell'Inter per Milenkovic

L'Inter avrebbe messo gli occhi su Nikola Milenkovic per rinforzare la difesa al termine di questa stagione. Il centrale serbo era stato sondato già la scorsa estate, e anche a gennaio, sempre come possibile sostituto di Milan Skriniar, ma la Fiorentina ha chiuso le porte ritenendolo incedibile.

A fine stagione, però, qualcosa potrebbe cambiare, soprattutto se i viola non dovessero strappare il pass per una competizione europea. Il giocatore, infatti, preme per giocare con continuità ad alti livelli e a Firenze potrebbe essere alla fine di un ciclo.

Classe 1997, Milenkovic ha rinnovato il contratto lo scorso anno anche per riconoscenza, per non andare via a parametro zero e per questo il club di Commisso potrebbe assecondarlo qualora dovesse manifestare la volontà di trasferirsi all'Inter.

La sua valutazione, comunque, non è inferiore ai 20 milioni di euro. I nerazzurri sono pronti a trattare con i viola e vorrebbero inserire nell'affare il cartellino di Joaquin Correa, che potrebbe fare comodo nel 4-3-3 di Vincenzo Italiano. Da capire se basterà o se servirà anche un piccolo conguaglio.

Milan su Luis Alberto

Il Milan è alla ricerca di innesti di qualità in mezzo al campo e in queste ore sarebbe tornato di moda il nome di Luis Alberto.

Lo spagnolo, tra l'altro, si sposerebbe alla perfezione anche nel nuovo 3-5-2 di Stefano Pioli, visto che può giocare sia sulla trequarti nel vecchio 4-2-3-1, sia da mezzala con compiti soprattutto offensivi. La Lazio lo valuta tra i 15 e i 20 milioni di euro, ma occhio ad un possibile scambio con Tommaso Pobega, che non sembra essere al centro del progetto rossonero.