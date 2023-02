La Juventus continua a vincere in campionato, il successo contro lo Spezia porta i bianconeri al settimo posto in attesa di Torino-Cremonese. Fra i protagonisti della vittoria contro la squadra ligure c'è stato sicuramente Angel Di Maria.

Entrato nel secondo tempo ha segnato il gol del definitivo 2 a 0, in attesa del match dei sedicesimi di finale di Europa League contro il Nantes. L'argentino prima del match contro lo Spezia era stato intervistato da Espn Argentina ed ha rivelato quello che potrebbe essere il suo futuro professionale. Ha sottolineato il fatto che non sa se il suo futuro professionale sarà alla Juventus considerando le note vicende giudiziarie ma ha aggiunto che è importante continui a giocare nel calcio europeo anche in previsione di una partecipazione in Coppa America con l'Argentina nel 2024.

Di Maria ha confermato la volontà di rimanere nel calcio europeo nella stagione 2023-2024

'Il mio futuro in Europa? Io non ho preferenze, alla Juventus sono felice ma la società ha diversi problemi, dunque negli ultimi tempi non si sta parlando molto del rinnovo di contratto'. Queste le dichiarazioni di Angel Di Maria in una recente intervista a Espn Argentina. Il centrocampista ha aggiunto: 'Al momento non penso al prossimo mondiale ma farò di tutto per esserci alla Coppa America'. Ha sottolineato: 'E' fondamentale che giochi in Europa'. Ha poi parlato anche del futuro professionale di Leo Messi, sottolineando come lui deve esserci non solo nella prossima Coppa America ma alla Coppa Del Mondo, perché 'è il migliore della storia', ha aggiunto.

Una seconda parte di stagione davvero importante per Angel Di Maria, che sta incidendo molto nei risultati della squadra bianconera. In questa stagione fino ad adesso ha disputato 14 match nel campionato italiano segnando 4 gol e fornendo altrettanti assist. A questi bisogna aggiungere 2 match in Coppa Italia, 3 match in Champions League con 3 assist ed 1 match in Europa League.

La sua importanza nella Juventus è evidente, per questo una sua conferma anche nella stagione 2023-2024 è una possibilità concreta soprattutto se la società bianconera non dovesse venire ulteriormente penalizzata dalle vicende giudiziarie.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe valutare anche la permanenza di un altro giocatore in scadenza a giugno.

Parliamo di Adrien Rabiot, che è uno dei giocatori più importanti della squadra bianconera. Diversa invece la situazione per gli altri due giocatori in scadenza a fine stagione, parliamo di Alex Sandro e Juan Cuadrado, che difficilmente prolungheranno la loro intesa contrattuale con la società bianconera.