Dopo la vittoria contro la Salernitana per 3 a 0 in campionato, la Juventus cercherà di confermarsi anche contro la Fiorentina. Attualmente, i bianconeri sono a 26 punti, a -12 dal Milan sesto, il che significherebbe qualificazione alla Conference League.

Classifica condizionata, come è noto, dalla vicende giudiziarie dopo la penalizzazione stabilita dalla Corte Federale d'Appello per il caso plusvalenze. La Fiorentina, invece, attualmente è tredicesima a 24 punti, a meno due dai bianconeri. Allegri non dovrebbe avere a propria disposizione Pogba che potrebbe, invece, recuperare (finalmente) per il match di Europa League contro il Nantes.

Non dovrebbero esserci Bonucci, oltre a Miretti e Milik: per questi ultimi bisognerà attendere ancora per il loro ritorno. Per quanto riguarda la Fiorentina non ci saranno Igor e Mandragora squalificati, oltre a Castrovilli e Sottil, infortunati.

Allegri dovrebbe affidarsi al 3-5-2 con Di Maria a supporto di Vlahovic

La Juventus dovrebbe giocare con il 3-5-2, idea di gioco che Massimiliano Allegri sta utilizzando oramai da diverse settimane e che gli sta garantendo equilibrio. A maggior ragione con il recupero di Cuadrado, anche se il colombiano dovrebbe iniziare dalla panchina, in previsione del match di Europa League contro il Nantes. In porta dovrebbe giocare Szczesny, difesa a tre tutta brasiliana con Danilo, Bremer ed Alex Sandro.

A centrocampo, invece, De Sciglio sulla fascia destra, Locatelli supportato da Fagioli e Rabiot e Kostic sulla fascia sinistra. Nel settore avanzato, Di Maria dovrebbe giocare a supporto di Vlahovic, con Kean e Chiesa che potrebbero subentrare nella ripresa.

Italiano dovrebbe schierare il 4-2-3-1 con Jovic

La Fiorentina presentarsi in campo con la difesa a quattro, con il tecnico Vincenzo Italiano che dovrebbe affidarsi a Terracciano tra i pali, terzino destro Dodò, centrali Milenkovic e Martinez Quarta, in sostituzione dello squalificato Igor.

Come terzino sinistro dovrebbe giocare Biraghi. Centrocampo a due con Duncan e Amrabat che continua ad essere uno dei giocatori più seguiti sul mercato dopo l'ottimo mondiale disputato con la nazionale del Marocco. I trequartisti dovrebbero essere Gonzalez, Barak e Saponara a supporto di Jovic.

Le probabili formazioni di Juventus e Fiorentina

Juventus (3-5-2): Szczesny - Danilo, Bremer, Alex Sandro - De Sciglio, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic - Di Maria, Vlahovic. Allenatore Massimiliano Allegri.

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano - Dodò, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi - Duncan, Amrabat - Gonzalez, Barak, Saponara - Jovic. Allenatore Vincenzo Italiano.

Il match si disputerà all'Allianz Stadium di Torino domenica alle ore 18.