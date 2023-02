La Juventus è attesa da settimane impegnative in cui dovrà cercare di fare più punti possibili anche in previsione di una qualificazione alle competizioni europee. I -15 punti di penalizzazione arrivati in merito al caso plusvalenze stanno pesando non poco sulla classifica, anche se attualmente la distanza dal quarto posto che significherebbe accesso alla Champions League è di 12 punti (non siderale dunque ma certamente difficile da colmare).

Della Juventus di recente ha voluto parlare anche Arrigo Sacchi, non soffermandosi sulle vicende giudiziarie ma sul calcio giocato e sull'idea di gioco proposta da Massimiliano Allegri.

Il tecnico ex Milan ha criticato la società bianconera sottolineando come nonostante investa nei campioni non riesce poi a farli rendere al meglio in squadra.

Arrigo Sacchi ha parlato della Juventus e del calcio italiano

'Compra i campioni, ma non li fa crescere. Lasciano agli avversari il dominio del gioco. Quando segnano un gol, si mettono tutti dietro per difendere'. Queste le dichiarazioni di Arrigo Sacchi in una recente intervista a Fabrizio Ferrari. Parole molto decise quelle dell'ex tecnico del Milan nei confronti della squadra bianconera, evidente il riferimento al gioco di Massimiliano Allegri, considerato molto attendista da Sacchi, che ha poi allargato la critica a tutta la cultura calcistica italiana: 'L'Italia è un Paese che non vuole migliorare, che pensa più a singoli che al gioco di squadra'.

Arrigo Sacchi su Gasperini

L'ex tecnico del Milan Sacchi è stato recentemente intervistato anche dalla Gazzetta dello Sport parlando nello specifico dell'Atalanta e di Gianpiero Gasperini. L'ex ct della Nazionale italiana ha voluto elogiare il lavoro del tecnico piemontese sottolineando come sia un grandissimo allenatore: 'Gasperini ha acquistato dei giovani semisconosciuti, ha insegnato loro la sua lezione e li ha lanciati.

All’Olimpico è stato puro spettacolo'. Evidente il riferimento alla vittoria della squadra lombarda contro la Lazio nel recente match di campionato che ha consolidato l'Atalanta fra le prime squadre del campionato collocandola in piena lotta per un posto in Champions League. Elogi in particolar modo a Lookman e Hojlund, due degli acquisti della società lombarda nel recente calciomercato estivo: 'Bisognava multarli, hanno giocato per quattro invece erano solo due giocatori'.