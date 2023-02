La Juventus in queste ore si trova a Salerno, dove questa sera 7 febbraio sarà in campo per affrontare la Salernitana. Per il match contro la Salernitana Allegri non potrà contare su Paredes, Leonardo Bonucci, Paul Pogba e Milik. Al netto delle assenze il tecnico livornese si affiderà a molti dei suoi titolarissimi, anche se ci sarà spazio per qualche cambio. In particolare rispetto alla partita di Coppa Italia contro la Lazio non ci sarà tra i titolari Federico Chiesa. Il numero 7 juventino partirà dalla panchina per lasciare spazio ad Angel Di Maria.

El Fideo agirà alle spalle di uno fra Dusan Vlahovic e Moise Kean con il primo che sembra favorito sul secondo.

Difesa brasiliana confermata

Per la gara contro la Salernitana Massimiliano Allegri sembra intenzionato a confermare il 3-5-1-1. Per questo motivo davanti a Szczesny agirà la difesa formata dai tre brasiliani Danilo, Bremer e Alex Sandro. Infatti, la Juventus non dovrebbe fare cambi nella retroguardia nonostante il numero 3 juventino sia diffidato. A centrocampo, invece, ci saranno novità rispetto alla partita contro la Lazio. Sulla corsia di destra non dovrebbe esserci Juan Cuadrado e al suo posto dovrebbe giocare Mattia De Sciglio. In mezzo dovrebbe esserci il rientro di Fabio Miretti.

Il numero 20 bianconero dovrebbe agire al posto di Nicolò Fagioli che dovrebbe partire dalla panchina. A completare il centrocampo della Juventus ci saranno Manuel Locatelli, Adrien Rabiot e Kostic. Anche il numero 5 juventino è diffidato ma vista l'assenza di Leandro Paredes è l'unico che può ricoprire il ruolo di regista in mezzo al campo.

In avanti, invece, si va verso la conferma di Dusan Vlahovic e alle sue spalle ci sarà Angel Di Maria. El Fideo prenderà il posto di Federico Chiesa. Il numero 7 bianconero dovrebbe entrare a gara in corso.

La probabile formazione della Juventus (3-5-1-1): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; De Sciglio, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria; Vlahovic.

Pogba e Bonucci puntano la Fiorentina

Per la Juventus sta per cominciare un periodo ricco di impegni. Massimiliano Allegri spera di ritrovare quanto prima Leonardo Bonucci e Paul Pogba. Entrambi non saranno a disposizione per la gara contro la Salernitana. Il capitano della Juventus è in fase di recupero ma in questo giorni si è dovuto fermare a causa di un attacco influenzale. La speranza di Bonucci è quella di essere a disposizione per il match contro del 12 febbraio. Anche Paul Pogba punterebbe la sfida contro i viola. Il francese non ha riportato lesioni muscolari, ma dopo l'indolenzimento alla gamba sentito poco prima del match di Coppa Italia si è preferito fermarlo. Adesso Pogba sta cercando di ritrovare la forma per essere a disposizione contro la Fiorentina e soprattutto in Europa League contro il Nantes.