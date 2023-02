La Juventus sta vivendo uno dei momenti più difficili della sua storia calcistica recente. Le vicende giudiziarie che la stanno riguardando stanno pesando inevitabilmente sui risultati sportivi oltre al fatto che per i giocatori non è facile tenere a parte questioni extra campo. Nonostante questo Allegri ha ribadito l'importanza di pensare solamente al calcio giocato, fiducioso del lavoro della società. Le ultime indiscrezioni che arrivano in merito al caso plusvalenze e lanciate da diversi addetti ai lavori lasciano ben sperare società e tifosi bianconeri.

Si parla anche di un possibile annullamento della sentenza, a maggior ragione dopo le dichiarazioni del ministro dello sport Abodi che ha parlato di richiesta spiegazioni alla Giustizia Sportiva per la penalizzazione decisa.

A supporto delle parole del ministro anche il presidente della Figc Gravina, anche lui ha richiesto spiegazioni oltre al fatto che di recente ha dichiarato che non ci sono elementi oggettivi per individuare il valore reale del giocatore e di conseguenza stabilire se è una plusvalenza reale o alterata. A lanciare una frecciatina diretta ad Abodi e a Gravina è stato Paolo Ziliani, di certo non dolce nei confronti della Juventus nelle ultime settimane dopo le indagini avviate dalla Procura di Torino, Consob e Giustizia Sportiva sul caso plusvalenze e la manovra stipendi.

Il post di Ziliani su Abodi e Gravina

'Ma ad Abodi e Gravina che chiedono all’unisono ai giudici sportivi di spiegare il perchè della penalizzazione inflitta alla Juventus anche dopo la più che esauriente spiegazione data, come se i giudici supremi fossero loro, nessuno dice di andare a casa?'. Questo il post su Twitter di Paolo Ziliani in riferimento alle dichiarazioni recenti di Abodi e Gravina sul caso plusvalenze.

Già a fine gennaio il ministro dello Sport aveva sottolineato di volere delle spiegazioni sulla sentenza riguardante la Juventus, così come il presidente della Figc. Tanti i commenti degli utenti al post del giornalista sportivo, gran parte dei quali a sostegno dello stesso.

I commenti degli utenti al post di Ziliani

Un utente ha dichiarato: 'Avete oltrepassato I limiti fella decenza, chiamarvi facce di pietra è solo un complimento, ma ormai il conto alla rovescia è cominciato'.

Un altro ha scritto: '14mila pagine ma niente da fare... *Addirittura in tanti sostengono che questi illeciti(amministrativi)con i meriti sportivi nn vanno messi sullo stesso piano...'. Un altro follower del giornalista ha scritto: 'Ma come possono degli uomini delle istituzioni parlare per mettere in dubbio le capacità dei giudici? Come posso, io cittadino, dopo le parole di alti esponenti dello sport, avere fiducia nella giustizia (non solo sportiva)?'.