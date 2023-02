L'Atletico Madrid starebbe pensando ad un'offerta di circa 20 milioni di euro più il cartellino di Alvaro Morata per arrivare al difensore dell'Inter Federico Dimarco, autore di un'ottima stagione con la maglia nerazzurra.

Simeone avrebbe scelto il difensore dell'Inter Dimarco

Secondo quanto riportato dal quotidiano sportivo Mundo Deportivo, la società madrilena sarebbe pronta ad effettuare un'importante offerta per Federico Dimarco: il difensore dell'Inter piace molto all'allenatore dell'Atletico Madrid Diego Simeone che avrebbe richiesto il giocatore come rinforzo per la difesa della prossima stagione.

La società nerazzurra avrebbe fissato il prezzo per il suo difensore esterno mancino intorno ai 40-45 milioni di euro, la stessa cifra che si sarebbe voluta ricavare dalla cessione di Denzel Dumfries: l'Atletico Madrid non riuscirebbe a raggiungere questa cifra richiesta: pertanto sembrerebbe intenzionato ad inserire nella trattativa il cartellino di Alvaro Morata più un conguaglio cash di circa 20 milioni di euro.

Ad Appiano Gentile l'offerta potrebbe stuzzicare, soprattutto per l'inserimento dell'eventuale contropartita tecnica che potrebbe andare a colmare le lacune in attacco per la squadra di Simone Inzaghi, anche in vista dell'eventuale mancato rinnovo del prestito di Romelu Lukaku.

Morata al posto di Lukaku in attacco

La società nerazzurra, nell'ultima parte della stagione, dovrà valutare se chiedere al Chelsea il prolungamento del prestito di Romelu Lukaku o se virare su altri profili. Nelle ultime settimane, la dirigenza, nelle vesti dell'amministratore delegato Giuseppe Marotta, avrebbe accelerato i contatti con gli agenti dell'attaccante Marcus Thuram per un suo trasferimento a parametro zero in estate.

L'offerta eventuale dell'Atletico Madrid, con l'inserimento di Alvaro Morata nella trattativa per Dimarco, potrebbe cambiare gli scenari in casa nerazzurra. Il possibile partente Denzel Dumfries potrebbe, a quel punto, rimanere a Milano dovesse partire l'esterno italiano: Lukaku potrebbe rientrare al Chelsea con l'acquisizione del cartellino di Morata.

Le statistiche dei due attaccanti

Alvaro Morata, in questa stagione, in Liga, ha disputato 21 partite, segnando 7 reti e fornendo un assist ai compagni; in Champions League ha disputato 5 partite, con il 67% di titolarità, senza segnare nessuna rete.

Nella Coppa del Re ha giocato 4 partite, segnando 2 reti e fornendo un assist. Il suo contratto con l'Atletico Madrid andrebbe in scadenza nel giugno 2024.

Romelu Lukaku all'Inter, in Serie A, ha disputato solamente 10 partite, segnando un gol e fornendo un assist; in Champions League ha giocato una partita da subentrato segnando una rete.