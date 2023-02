In casa Inter spunta un nuovo profilo per il dopo Srkiniar: la dirigenza nerazzurra sarebbe interessata al difensore dell'Atletico Madrid Josè Maria Gimenez che potrebbe lasciare il club madrileno in estate.

L'idea dell'Inter per la difesa: Gimenez dall'Atletico Madrid

Il difensore classe 1995 in questo 2023 ha giocato solamente tre partite sulle nove a disposizione tra campionato e coppe: Diego Simeone gli preferisce altri profili con differenti caratteristiche tecniche e il giocatore sembrerebbe intenzionato a lasciare Madrid nella prossima finestra di mercato.

La società madrilena sembrerebbe essere anche interessata a nuovi giocatori per il ruolo, secondo le ultime voci di mercato l'Atletico Madrid avrebbe puntato fortemente il difensore del Torino Pierre Schuurs, uno dei possibili obiettivi dell'Inter per il prossimo anno.

Il club granata avrebbe fissato il prezzo intorno ai 30 milioni di euro, gli stessi ricavati dalla cessione alla Juventus di Bremer nella scorsa estate; Cairo si aspetterebbe un'asta per il suo difensore, sperando di coinvolgere anche le big di Premier League così da ottenere maggiore margine sulla transazione.

L'Inter potrebbe entrare nella trattativa con l'Atletico Madrid per il difensore Gimenez qualora si concretizzasse l'acquisto di un difensore per il club madrileno, anche se la cifra richiesta dal club sembrerebbe eccessiva per le finanze nerazzurre: l'Atletico Madrid infatti avrebbe fissato il prezzo del difensore intorno ai 30 milioni di euro.

La situazione di Gimenez all'Atletico Madrid

Il centrale uruguaiano ventottenne è stato frenato in questa stagione all'Atletico da diversi infortuni di natura muscolare; questo lo avrebbe fatto scalare nelle gerarchie del tecnico Diego Pablo Simeone ma ultimamente starebbe tornando alla ribalta.

In questa stagione in Liga ha disputato 12 partite, di cui metà da titolare, mentre in Champions League ha giocato 5 incontri.

Il giocatore era stato acquistato nel 2013 dal Danubio in Uruguay per una cifra vicina ai 300.000 euro. Nella sua carriera in Nazionale il difensore ha disputato 81 partite segnando 8 reti.

L'Inter alla ricerca di un nuovo difensore per il futuro

La dirigenza nerazzurra, certa dell'addio di Milan Skriniar in estate a parametro zero, starebbe lavorando su una lista di nomi per la difesa del futuro da affidare al tecnico Simone Inzaghi: il primo nome sulla lista sembrerebbe essere comunque quello di Chris Smalling dalla Roma, che potrebbe svincolarsi a costo zero in estate.

Un altro nome seguito dai milanesi potrebbe essere quello di Samuel Umtiti dal Barcellona, che sta ben figurando con la maglia del Lecce.