Stando alle ultime indiscrezioni, la Juventus potrebbe puntare nella prossima sessione di mercato estiva su Roberto Firmino, attaccante del Liverpool che potrebbe non rinnovare il proprio contratto che scadrà a fine stagione.

Nel frattempo starebbero aumentando in casa Juve le chance che Angel Di Maria firmi il prolungamento di contratto anche per il prossimo anno.

Juventus, il nome di Firmino potrebbe tornare di moda nella prossima estate

La Juve potrebbe puntare su alcuni giocatori a parametro zero in estate e, secondo le indiscrezioni delle scorse ore, uno di questi potrebbe essere Roberto Firmino, attaccante brasiliano attualmente in forza al Liverpool.

Il classe '91 andrà in scadenza di contratto con la compagine inglese al termine della stagione in corso e, stando a quanto riferito da Sky, sia Firmino che il Liverpool non vorrebbero continuare la propria avventura insieme.

Questa circostanza avrebbe attratto le attenzioni della Juventus, che però dovrebbe fare i conti con l'alto ingaggio che percepisce attualmente il calciatore nella compagine britannica. Firmino ad ora, guadagna circa 9 milioni di euro di sterline dal Liverpool, una cifra che attualmente sarebbe troppo elevata per la società bianconera. Per rendere quindi praticabile la trattativa il giocatore dovrebbe accettare una riduzione di stipendio, magari attorno agli 8 milioni annui.

La Juve spera nella permanenza di Angel Di Maria: l'argentino potrebbe restare anche senza le coppe europee

Il reparto offensivo della Juventus attualmente basa molte delle sue fortune sullo stato di grazia di Angel Di Maria: l'argentino, che sta giocando a livelli davvero alti, andrà in scadenza di contratto con la formazione bianconera al termine della stagione.

Molti, riferendosi alle parole dello stesso Di Maria che più volte ha detto di voler concludere la propria carriere con la maglia del Rosario Central, davano "El Fideo" partente in estate tuttavia le cose potrebbero cambiare radicalmente.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Di Maria starebbe lentamente aprendo a un rinnovo con la Juve che sembrava tutt'altro che scontato fino a un mese fa: l'argentino potrebbe restare anche qualora la formazione bianconera, per demeriti sportivi o penalizzazioni inferte, non dovesse partecipare ad alcuna competizione europea il prossimo anno. Uno dei motivi che starebbe facendo cambiare idea ad Angel Di Maria, sarebbe la Coppa America che l'Argentina giocherà nel 2024 e nella quale lo stesso "Fideo" vorrebbe farsi trovare in buona forma.