Scatta l'ora viola per il Milan. La cura Pioli sta funzionando e il banco di prova più stimolante avviene proprio 5 anni dalla morte del compianto Davide Astori all'epoca allenato dal mister rossonero. Il tecnico ha sempre parlato con grande umanità del suo trascorso in viola e di quella esperienza che lo ha segnato. Per il classico adagio "the show must go on" tutto deve andare avanti e il Milan arriva a Firenze con qualche certezza in più rispetto a gennaio, frutto di un cambio di modulo e di un inversione di tendenza nei risultati. La vittoria del Milan in casa contro l'Atalanta è stato il segnale che la crisi sta passando dopo che il Milan ha battuto di misura il Monza, una squadra in forma e che continua a scalare posizioni in classifica.

Pioli sta riabbracciando molti titolari, questa volta è il turno di Bennacer e di capitan Calabria, ma nel Milan saranno assenti Rafael Leao per squalifica e Brahim Diaz per problemi fisici. In campo Rebic dovrebbe prendere il posto del portoghese e Charles De Ketelaere quello dello spagnolo. Entrambi ruoli a supporto di Olivier Giroud che nel corso del match dovrebbe dare spazio a Zlatan Ibrahimovic tornato in campo nella vittoria contro l'Atalanta. Nella Fiorentina invece saranno tutti presenti e a disposizione per Mister Italiano a parte Terzic. Il tecnico viola dovrebbe puntare per l'attacco su Luka Jovic, spesso vicino al Milan in passato, lasciando Cabral in panchina. Si rivede tra i convocati anche Nikola Milenkovic che fu per lunghi tratti un obbiettivo della dirigenza del Milan.

Il fischio d'inizio alle ore 20:45 allo stadio Artemio Franchi di Firenze sarà ad opera di Marco Di Bello della sezione CAN di Brindisi.

Fiorentina, la lista dei convocati per la sfida contro il Milan:

Portieri: Cerofolini, Sirigu, Terracciano

Difensori: Biraghi, Dodo, Igor, Quarta, Milenkovic, Ranieri, Venuti

Centrocampisti: Amrabat, Barak, Bianco, Bonaventura, Castrovilli, Duncan, Mandragora, Saponara

Attaccanti: Brekalo, Gonzalez, Ikone, Jovic, Kouame, Cabral, Sottil

Fiorentina - Milan le quote e il pronostico

Il pronostico viaggia a favore dei viola la cui vittoria viene pagata 2,70 mentre la vittoria dei rossoneri gira a 2.85.

Il pareggio tra Fiorentina e Milan è il risultato con il pronostico più alto a 3,10. La quota GOL si assesta attorno ad un classico 1,75 mentre la quota NOGOL a 1,97 sembrerebbe abbastanza favorita rispetto al solito. In effetti il Milan dopo la cura Pioli non ha più subito gol e potrebbe essere un'opzione d'interesse per gli scommettitori.

L'Over 2,5 viene pagato 2,05 con l'Over 3,5 pagato a 3,55 segno che i bookmakers si aspettano pochi gol. Un pronostico che non combacia con il più probabile risultato esatto che sarebbe il pareggio per 1-1 a 5,75 seguito dal 1-0 per i padroni di casa a 8,75 mentre la vittoria di misuira per il Milan è a 9. Olivier Giroud è l'iniziato principale a sbloccare il match, il suo gol viene pagato 6 mentre Zlatan Ibrahimovic, a 7,25, precede Ante Rebic a 8,25. Per la Fiorentina invece Luka Jovic si trova a 7,75 seguito da Cabral a 8,25 e da Ricardo Saponara a 13.