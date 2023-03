Giuseppe Marotta starebbe pensando a un nuovo rinforzo a centrocampo per l'Inter della prossima stagione: il nome nuovo sarebbe quello di Lucas Torreira del Galatasaray, che starebbe riflettendo sulla sua permanenza in Turchia

La situazione di Lucas Torreira al Galatasaray

Il centrocampista non si troverebbe a suo agio nel club turco e potrebbe lasciare Istanbul nella prossima finestra di mercato; il giocatore vorrebbe ritornare in un club con visibilità internazionale e con aspirazioni più elevate.

Nonostante il tesseramento di Nicolò Zaniolo, avvenuto a gennaio, il Galatasaray non attrarrebbe più Torreira e quindi il suo staff potrebbe aprire dei dialoghi con il club per cercare di ragionare su di un suo trasferimento in estate.

L'Inter starebbe pensando al centrocampista soprattutto in ottica di un eventuale cessione a costi contenuti da parte del Galatasaray o eventualmente di una sua rescissione del contratto e dunque alla possibilità di portarlo a Milano a parametro zero. Giuseppe Marotta avrebbe già avviato i contatti con l'entourage del calciatore, che avrebbe gradito le attenzioni dei nerazzurri.

Il suo contratto scade nel 2026, ma le ultime indiscrezioni di calciomercato lasciano trapelare che possa lasciare la Turchia ben prima.

L'esperienza calcistica nei vari club europei di Lucas Torreira

Il centrocampista uruguaiano classe 1996, ha mosso i suoi primi passi professionistici con il Wanderers Under 19 per poi essere ceduto nel 2014 al Pescara per circa 375.000 euro.

Dagli abruzzesi è stato ceduto alla Sampdoria per circa 3 milioni di euro nell'estate 2015; nel club blucerchiato ha vissuto i suoi anni migliori. Dopo tre ottime stagioni il club ligure ha rivenduto il suo cartellino nel 2018 per circa 28,65 milioni di euro all'Arsenal, dove però non ha mai convinto del tutto la dirigenza, che dopo due stagioni lo ha mandato in prestito all'Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone.

Rientrato dal prestito, nell'estate del 2021 il centrocampista è stato girato in prestito alla Fiorentina, per un suo ritorno in Serie A, dove ha ben figurato nonostante le poche presenze.

Ritornato nuovamente all'Arsenal, il club inglese lo ha ceduto a titolo definitivo al Galatasaray nell'estate del 2022 per circa 6 milioni di euro; oggi il centrocampista è titolare nella formazione turca, con la quale finora ha disputato 19 partite fornendo un assist e collezionando 4 ammonizioni in totale.