La Juventus sta vivendo uno dei momenti più difficili della storia recente della società bianconera. Le vicende giudiziarie riguardanti il caso plusvalenze e la manovra stipendi sono gli argomenti principali nelle ultime settimane. Proprio in riferimento al discorso stipendi negli ultimi giorni diversi giornali hanno parlato di un Paulo Dybala che deve ricevere ancora dalla mensilità dalla società bianconera a cui il giocatore vorrebbe aggiungere anche una somma per l'illusione del mancato prolungamento di contratto con la società bianconera. Si parla quindi di una possibile causa dell'argentino contro la Juventus, una notizia evidentemente non gradita dai tifosi bianconeri che sui social hanno manifestato il loro disappunto nei confronti del presunto atteggiamento di Dybala.

Allo stesso tempo i tifosi della Roma, come riporta tuttomercatoweb.com, sarebbe venuti incontro al loro giocatore difendendolo dalle critiche dei sostenitori bianconeri.

Diversi tifosi bianconeri hanno contestato Dybala per la possibile causa contro la Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni riportate da tuttomercatoweb.com Paulo Dybala sarebbe deluso dalle critiche ricevute dai tifosi bianconeri sulla presunta causa che l'argentino potrebbe avviare contro la Juventus per alcune mensilità di stipendi non pagati. A questi potrebbe aggiungersi anche una somma dovuta all'illusione del rinnovo contrattuale che sarebbe stato garantito all'argentino, poi non arrivato. Come è noto Dybala ha lasciato a parametro la società bianconera a giugno.

Si parla di una richiesta di circa 5 milioni di euro da parte del giocatore, alcuni giornali però parlano anche di una somma maggiore. Come riporta fanpage infatti Paulo Dybala è pronto ad andare avanti per chiedere un maxi risarcimento alla Juventus pari a 54 milioni di euro. Una sorta di richiesta danni anche per il mancato rinnovo del contratto con i bianconeri.

Il post del giornalista Paganini in riferimento a Dybala

Il giornalista sportivo Paganini ha voluto parlare della vicenda Dybala postando su Twitter: 'Dybala che va a battere cassa alla Juventus (e non sono bruscolini) è lo specchio dell’ipocrisia che domina questo mondo. Giocatori che baciano la maglia, che piangono (ricordo Messi) e hanno la calcolatrice in tasca.

Rispetto per i tifosi zero'. La risposta di una utente è stata: 'Se fosse veramente così Dybala sarebbe una vera delusione'. Un altro utente ha aggiunto: 'Però mi faccia capire: non può avere un grande (e commosso) ricordo del percorso sportivo fatto nel club e rivendicare i soldi che da contratto gli spettano? Se la Rai non le desse 2 anni di stipendi e liquidazione non adirebbe alle vie legali per averli? Pur amando l'azienda'. La risposta del giornalista è stata: 'Guglielmo lo rispiego di nuovo. Un contratto è un contratto e va rispettato. Io critico l’atteggiamento. Se tu giocatore hai già firmato un pre contratto con un’altra società puoi anche evitare certe “sceneggiate” in campo'.