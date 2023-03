La Juventus è attesa da settimane impegnative fra calcio giocato e vicende giudiziarie. Un mese di aprile importante fra campionato, Coppa Italia ed Europa League ma anche perché è atteso l'esito del ricorso al Collegio di Garanzia del Coni che ci dirà sull'eventuale restituzione dei 15 punti per il caso plusvalenze. Di certo la proprietà sta dimostrando di voler lottare contro le sentenze arrivate dalla Giustizia Sportiva e dalla Procura di Torino, un atteggiamento gradito dai tifosi bianconeri. A parlare del futuro della società bianconera è stato di recente Luigi Moncalvo, che ha sottolineato come Elkann non abbia interesse nei confronti della Juventus.

Secondo il giornalista dopo le vicende giudiziarie l'amministratore delegato di Exor potrebbe lasciare tutto.

Il giornalista Moncalvo ha parlato del futuro societario della Juventus

'A John Elkann della Juventus non frega nulla, in questo momento però non c’è un compratore della Juventus perché non si può sapere quanto valga'. Queste le dichiarazioni di Luigi Moncalvo in una recente intervista a Tv Play di calciomercato.it. Il giornalista sportivo l'amministratore delegato della Exor potrebbe valutare una cessione della società bianconera. Ha dichiarato: 'Secondo me dopo tutta la parata di quest'anno John Elkann lascerà andare tutto'. Moncalvo ha voluto dire la sua anche sulla gestione societaria di Andrea Agnelli, sottolineando come l'attuale presidente Gianluca Ferrero potrebbe anche valutare una doverosa richiesta di risarcimento nei confronti dell'ex presidente in riferimento ai danni subiti dagli azionisti della società bianconera.

A questo potrebbe aggiungersi anche una richiesta di responsabilità dell'amministratore delegato della Exor Elkann, che secondo il giornalista avrebbe dovuto vigilare sul lavoro di Agnelli.

Le dati importanti di settembre

Molto dipenderà dall'evoluzione dell'Inchiesta Prisma ma anche dall'esito del ricorso al Collegio di Garanzia del Coni in riferimento al caso plusvalenze che ha portato alla Juventus una penalizzazione in campionato di 15 punti.

Il 19 aprile è attesa la decisione del Collegio di Garanzia che potrà annullare la sentenza, confermarla o rimandarla alla Corte Federale d'Appello. In quest'ultimo caso dovranno essere riscritte le motivazioni ed eventualmente essere ridefinita la penalizzazione. C'è chi ipotizza un -10 o un -5, come sottolineato qualche settimana fa dal giornalista sportivo Michele Criscitiello. C'è poi anche la manovra stipendi, che potrebbe definirsi fra maggio e giugno. C'è anche la possibilità che la Juventus decida di patteggiare con la Giustizia Sportiva.