La Juventus è reduce dalla vittoria in campionato contro la Sampdoria. Dopo essere passata in vantaggio per 2-0, la squadra torinese si è fatta raggiungere dai blucerchiati sul 2-2. Nella ripresa, grazie anche agli inserimenti di Locatelli e Cuadrado, la formazione bianconera è riuscita a trovare un gioco migliore e a vincere il match con il risultato di 4-2.

Adesso la Juventus è attesa dagli ottavi di ritorno di Europa League contro il Friburgo. Dopo l'1-0 dell'Allianz Stadium di Torino i bianconeri scenderanno in campo giovedì 16 marzo alle 18:45 in Germania.

Allegri contro la Sampdoria ha fatto riposare inizialmente Locatelli e Cuadrado e non ha convocato Di Maria che, però, dovrebbe essere disponibile contro il Friburgo. Stesso discorso per Bremer, uscito nel secondo tempo della gara di campionato per un problemino muscolare.

Difficile, invece, il recupero di Chiesa, anche se non è da scartare l'ipotesi che possa andare in panchina. Per quanto riguarda Pogba, bisognerà attendere la pausa delle nazionali. Il centrocampista francese dovrebbe tornare a disposizione ad aprile.

Passando al Friburgo, il tecnico Streich dovrebbe avere a disposizione tutta la rosa. Dunque, quasi certamente tra i titolari ci sarà Grifo come riferimento offensivo a supporto della punta Holer.

Il tecnico Streich dovrebbe affidarsi a Holer in attacco

Il Friburgo dovrebbe giocare con il 3-4-3 con Flekken in porta. In difesa dovrebbero schierarsi Kubler, Ginter e Lienhart. Centrocampo a quattro con Sidillia sulla fascia destra e Gunter su quella di sinistra. In mezzo al campo, invece, l'allenatore Streich potrebbe scegliere Eggestein e Hofler.

Il tridente d'attacco molto probabilmente sarà formato da Doan, Grifo e Holer. Nell'ultimo match di campionato giocato domenica 12 marzo il Friburgo ha vinto 2 a 1 contro l'Hoffenheim e attualmente è quinto in classifica a 45 punti, a -5 dal secondo posto del Borussia Dortmund e a -7 dalla capolista Bayern Monaco.

Massimiliano Allegri dovrebbe schierare Vlahovic titolare in attacco

La Juventus dovrebbe continuare sulla strada del 3-5-2. Rispetto al campionato dovrebbe ritornare titolare Szczesny, mentre la difesa a tre potrebbe essere formata da Rugani centrale di destra, Bremer e Danilo, considerando che Bonucci potrebbe recuperare ma soltanto per la panchina.

A centrocampo Cuadrado dovrebbe giocare sulla fascia destra con Kostic sulla corsia opposta. Locatelli, Fagioli e Rabiot andrebbero a formare il terzetto di centrocampisti centrali.

In attacco si va verso una maglia da titolare per Di Maria accanto a Vlahovic. Da valutare anche Kean, il quale ha saltato la sfida di campionato con la Sampdoria e non ci sarà nemmeno contro l'Inter per squalifica.

Dunque, il centravanti italiano potrebbe tornare utile ad Allegri in Europa.

Le probabili formazioni di Friburgo e Juventus

Friburgo (3-4-3): Flekken; Kubler, Ginter, Lienhart; Sidillia, Eggestein, Hofler, Gunter; Doan, Holer, Grifo. Allenatore: Christian Streich.

Juventus (3-5-2): Szczesny; Rugani, Bremer, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic. Allenatore: Massimiliano Allegri.