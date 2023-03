La Juventus è già al lavoro per definire il mercato da portare avanti durante il Calciomercato estivo, nel quale potrebbe vedere partire sia Leandro Paredes che Adrien Rabiot, l'argentino dovrebbe far ritorno al Paris Saint Germain, per il francese si parla anche di una possibile permanenza a Torino.

Riguardo invece all'attacco si parla molto anche del futuro professionale di Dusan Vlahovic. La punta sta vivendo un momento non positivo dal punto di vista realizzativo, il rigore sbagliato contro la Sampdoria ne è la dimostrazione, anche se Allegri lo ha elogiato nel post match sottolineando come faccia un lavoro importante per la squadra.

Sono diverse le indiscrezioni di mercato sul bomber serbo, che parlano di una possibile cessione durante il calciomercato estivo. In caso di addio la società bianconera potrebbe decidere di sostituirlo con Marcus Thuram, francese attualmente al Borussia Monchengladbach e in scadenza di contratto con la società tedesca a giugno.

Thuram potrebbe approdare alla Juventus in estate

La Juventus in caso di cessione di Vlahovic potrebbe sostituirlo con Marcus Thuram. A riportare questa indiscrezione di mercato è stata in questi giorni la stampa spagnola, la quale afferma che il francese piace anche a Bayern Monaco, Barcellona e Inter. Essendo in scadenza di contratto potrebbe rappresentare un investimento vantaggioso per molti, anche perché può giocare in tutti i ruoli del settore avanzato.

In questa stagione fino ad adesso ha disputato 23 match nel campionato tedesco col Borussia Monchengladbach segnando 11 gol e fornendo tre assist. A questi bisogna aggiungere due presenze con tre gol e un assist in Coppa di Germania. Il giocatore fa parte anche della Nazionale francese, con la quale ha disputato fino ad adesso nove presenze in carriera, prendendo parte anche all'ultimo mondiale.

Sul piano fiscale ci sarebbe il vantaggio per la società bianconera anche del Decreto Crescita che garantisce una tassazione agevolata sull'ingaggio lordo dei giocatori provenienti dai campionati esteri. Molto dipenderà dall'eventuale qualificazione della Juventus alle competizioni europee.

Il resto del mercato della Juventus: fari puntati sui parametri zero

Rimanendo in tema "parametri zero" la Juventus valuta altri giocatori che potrebbero rinforzare in maniera importante la rosa bianconera. Piace ad esempio l'olandese dell'Inter Stefan de Vrij, che sarebbe molto utile nella difesa a tre a supporto di Bremer e Danilo.

Per quanto riguarda il centrocampo piacciono invece N'golo Kanté del Chelsea e Youri Tielemans del Leicester.