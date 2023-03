La nuova dirigenza del Newcastle, insediata in questa stagione con l'avvento del fondo PIF dall'Arabia Saudita, avrebbe messo nel mirino l'esterno sinistro dell'Inter Federico Dimarco e nella prossima estate potrebbe formulare una proposta di circa 40 milioni di euro per portarlo in Premier League.

Federico Dimarco piace in Premier League

Sarebbero almeno quattro i top club della Premier League che starebbero attenzionando Federico Dimarco, tra cui Chelsea, Liverpool, Manchester City e soprattutto Newcastle.

Il club inglese ha cambiato società nella scorsa estate con l'inserimento finanziario del fondo PIF dall'Arabia Saudita, entrato con una grande liquidità che ha permesso al Newcastle di affrontare lo scorso mercato estivo rinforzando profondamente la rosa, che oggi si trova a poter lottare per la qualificazione alla prossima Champions League in uno dei campionati più competitivi al mondo.

La dirigenza del Newcastle avrebbe individuato in Federico Dimarco un ottimo rinforzo per la fase difensiva ma con il tipo di gioco che piace molto in Inghilterra, con attenzione anche alla fase offensiva partendo dalla difesa. Dimarco sarebbe finito anche nel mirino dell'Atletico Madrid che potrebbe offrire Morata più 20 milioni, ha dimostrato in questa stagione con l'Inter di essere un perfetto jolly per le due fasi, proponendosi come punto di riferimento sia in zona gol che in fase difensiva.

Il club inglese starebbe riflettendo su una possibile proposta da effettuare ai nerazzurri per l'esterno italiano nella prossima estate vicina ai 40 milioni di euro; se dovesse arrivare una tale cifra sul tavolo delle trattative sarebbe complicato per il club di Steven Zhang rifiutare l'affare.

I numeri di Federico Dimarco

In questa stagione 2022/2023 Federico Dimarco con l'Inter ha già totalizzato 4 reti e 5 assist tra tutte le competizioni, in particolare con il gol che ha aperto le marcature nella finale di Supercoppa Italiana disputata a Ryahd contro il Milan (vinta poi 3-0) e la doppietta contro il Bologna del 9 novembre 2022 nel 6-1 casalingo dei nerazzurri.

L'esterno classe 1997 è diventato con il passare delle giornate un punto di riferimento per la formazione nerazzurra, quasi un insostituibile a livello di minutaggio; solo l'ultimo infortunio con l'appesantimento agli addominali lo ha privato della titolarità consecutiva nelle ultime 10 partite dell'Inter.

Inoltre il giocatore è cresciuto calcisticamente nel vivaio nerazzurro, passando dalle giovanili fino alla prima squadra, ed è un grande tifoso fin da bambino, quando seguiva l'Inter con gli amici dalla Curva Nord; il suo contratto con i nerazzurri è valido fino al giugno 2026, con uno stipendio di circa 1,6 milioni di euro a stagione.