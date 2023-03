L'Inter è alla ricerca di un sostituto di Milan Skriniar che lascerà Milano per giocare nel Paris Saint Germain. L'ultima voce di mercato in ordine di tempo accosta ai nerazzurri il difensore del Real Madrid Nacho, che potrebbe diventare un obiettivo concreto dei nerazzurri per la prossima stagione.

L'idea dell'Inter per la difesa al posto di Skriniar: Nacho dal Real Madrid

Il difensore del Real Madrid per via della sua età (33 anni) e delle scelte del tecnico Carlo Ancelotti sta faticando a trovare spazio nella retroguardia titolare dei 'blancos', ma il giocatore vorrebbe ancora mettersi in gioco ad alti livelli.

In questa stagione con il Real Madrid Nacho ha disputato 14 partite in campionato e 5 in Champions League, collezionando in totale 4 ammonizioni, con una percentuale di titolarità solamente del 35% delle partite.

Il contratto del difensore classe 1990 andrà in scadenza a giugno 2023 e questo potrebbe rappresentare un'occasione per molte squadre europee che volessero puntare sul giocatore a parametro zero. Il giocatore pare quindi a un passo da lasciare 'galacticos', dove ha militato per l'intera carriera, prima nella formazione "Castilla" e poi dal 2011 in prima squadra.

La squadra nerazzurra vorrebbe portare a Milano Nacho come sostituto del partente Milan Skriniar, che dalla prossima estate giocherà nel Psg.

In particolare la dirigenza dell'Inter non vorrebbe investire molto sul mercato in entrata, almeno fino a quando non riuscirà a concretizzarsi una cessione importante, come ad esempio quella di Denzel Dumfries che potrebbe partire direzione Premier League. Quindi il profilo a parametro zero di Nacho potrebbe essere una delle principali scelte di Giuseppe Marotta e Piero Ausilio per rinforzare la rosa di Simone Inzaghi per la prossima stagione.

Anche la Roma di Josè Mourinho sarebbe interessata al giocatore.

Le alternative a Nacho: l'Inter vorrebbe Giorgio Scalvini

La prima scelta della dirigenza nerazzurra per la difesa sembrerebbe essere comunque rappresentata da Giorgio Scalvini dell'Atalanta, il cui cartellino però avrebbe un costo considerato eccessivo per le finanze dell'Inter.

Il difensore italiano infatti sarebbe valutato intorno ai 30-40 milioni di euro da parte della società bergamasca: peraltro pare che lo stesso giocatore se dovesse lasciare la "Dea" preferirebbe una destinazione estera, magari in Premier League.