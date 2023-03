La dirigenza dell'Inter, dopo la sconfitta in campionato contro il Bologna, ha avuto un confronto con mister Simone Inzaghi, che comunque è confermato fino al termine della stagione. Il tecnico è ora chiamato a invertire la rotta per qualificarsi alla prossima edizione della Champions League, visto che la corsa per lo scudetto pare ormai compromessa.

Intanto non mancano le indiscrezioni su un possibile addio di Inzaghi dalla Pinetina a fine stagione, in particolare qualora dovesse esserci un cambio societario. L'erede potrebbe essere il tedesco Jurgen Klopp, attualmente al Liverpool: si tratta di un'idea suggestiva ma difficile da concretizzare, avendo il contratto in scadenza nel 2026.

Intanto - a proposito di Liverpool - sul mercato ai nerazzurri potrebbe interessare l'attaccante brasiliano Roberto Firmino, che potrebbe non rinnovare il contratto in scadenza a fine giugno con i Reds.

Klopp suggestione per il post Inzaghi: piacerebbe anche Firmino per l'attacco

L'Inter di Simone Inzaghi dovrà subito rispondere al KO col Bologna con una vittoria contro il Lecce. La dirigenza nerazzurra non ha ovviamente gradito i vari passi falsi arrivati in campionato e avrebbe avuto un duro confronto con l'allenatore.

Nel frattempo spunta un rumors secondo cui - se gli Zhang dovessero decidere di cedere le quote di maggioranza del club - la nuova proprietà potrebbe pensare a un profondo restyling.

Il nome nuovo per la guida tecnica, molto ambizioso, sarebbe quella di Jurgen Klopp, attualmente legato al Liverpool fino al 2026.

A proposito di Liverpool l'attaccante brasiliano Roberto Firmino ha il contratto in scadenza a giugno e anche lui in queste ultime ore è stato accostato ai nerazzurri. Peraltro sia per l'allenatore tedesco che per il giocatore brasiliano, eventualmente, i dirigenti meneghini potrebbero usufruire del decreto Crescita per avere uno sconto sul piano fiscale sull'ingaggio.

Possibile derby di Manchester per Nicolò Barella

L'Inter potrebbe intanto decidere di cedere Nicolò Barella se dovesse arrivare un'offerta allettante [VIDEO]. In particolare Manchester United e Manchester City sarebbero sulle tracce del centrocampista ex Cagliari e potrebbero mettere sul piatto un'offerta da 80 milioni di euro.

Cifra che permetterebbe alla società meneghina di mettere a segno una netta plusvalenza e di finanziare il mercato per altri reparti del campo. Il centrocampista della nazionale italiana piacerebbe anche al Real Madrid di Carlo Ancelotti.