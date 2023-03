L'Inter starebbe riflettendo sulle strategie di mercato da attuare nella prossima stagione. Secondo le ultime indiscrezioni interesserebbero i nomi di Samuel Umtiti del Lecce ma di proprietà del Barcellona e di Jordi Alba. Il Chelsea, invece, avrebbe puntato i riflettori su Andrè Onana che si sta mettendo in evidenza in questo campionato. Con il Manchester City potrebbe invece inscenarsi uno scambio che riguarderebbe Joao Cancelo e Alessandro Bastoni.

Doppia suggestione direttamente da Barcellona

La società presieduta dagli Zhang potrebbe pensare a Samuel Umtiti che potrebbe ritornare al Barcellona a fine stagione.

Il calciatore piacerebbe in vista dei possibili addii di Stefan De Vrij e Milan Skriniar. Il ragazzo potrebbe essere ingaggiato con un prestito con diritto di riscatto ed avrebbe una valutazione di circa 15 milioni di euro. Dal Barcellona potrebbe arrivare come rinforzo anche Jordi Alba che potrebbe non rinnovare il contratto con i catalani. Il calciatore interesserebbe soprattutto se dovesse partire Robin Gosens che avrebbe una proposta dalla Germania. Alba, però, percepisce uno stipendio troppo elevato per le casse nerazzurre.

Possibile affare con il Chelsea

Andrè Onana interesserebbe a molti club europei come Manchester United e Chelsea. I Blues potrebbero fare un tentativo a fine campionato mettendo sul piatto il cartellino di Edouard Mendy, in scadenza di contratto nel giugno 2025 e valutato circa 25 milioni di euro.

L'Inter però potrebbe non prendere in considerazione questa opportunità in quanto non vorrebbe cedere il portiere ex Ajax che, qualora dovesse essere ceduto, verrebbero prese in considerazioni offerte senza contropartite tecniche.

Il Manchester City potrebbe chiedere Bastoni

L'Inter starebbe pensando da diverse settimane di portare nuovamente alla Pinetina Joao Cancelo.

Il terzino, di proprietà del Manchester City, è in prestito con diritto di riscatto nel Bayern Monaco. I bavaresi potrebbero non applicare il riscatto a fine stagione e, in tal caso, i nerazzurri potrebbero fare un tentativo. Cancelo sarebbe un ottimo profilo soprattutto se dovesse essere venduto Denzel Dumfries che interesserebbe a Chelsea, Barcellona e Manchester United e sarebbe valutato circa 40 milioni di euro.

Il Manchester City potrebbe richiedere il cartellino di Alessandro Bastoni per Joao Cancelo. Il difensore centrale sarebbe da tempo sulla lista degli acquisti di Pep Guardiola ma, pur avendo il contratto in scadenza nel 2024, l'Inter non avrebbe intenzione di cederlo. Inoltre, a fine stagione potrebbe discutere il rinnovo del contratto.