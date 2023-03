Nella prossima sessione estiva di Calciomercato si potrebbe creare una vera e propria asse di mercato tra Inter e Barcellona. I due club già a gennaio hanno parlato di alcuni elementi, su tutti Franck Kessié e Marcelo Brozovic, ma alla fine si è deciso di rimandare ogni discorso di qualche mese. E i due centrocampisti potrebbero tornare al centro delle trattative visto che entrambi non sembrano essere imprescindibili per i propri allenatori, e lo dimostra il fatto che siano spesso relegati in panchina nelle ultime settimane, anche se il croato ha l'alibi di essere reduce da due gravi infortuni muscolari.

Tra l'altro, quelli di Kessié e Brozovic potrebbero non essere gli unici nomi sul tavolo delle due società.

Anche il Napoli sarà con ogni probabilità protagonista della prossima sessione estiva di calciomercato. Il dominio in Italia e in Europa non è passato inosservato, attirando l'attenzione dei top club europei sui propri gioielli, ma anche quella di alcuni calciatori, che verrebbero volentieri a giocare all'ombra del Vesuvio. Tra questi ci sarebbe anche Gigio Donnarumma, che tornerebbe volentieri nella sua città, essendo nato a Castellamare di Stabia, provina di Napoli.

I nomi sul tavolo di Inter e Barcellona

Tra Inter e Barcellona i rapporti sono ottimi e questo potrebbe essere dimostrato dalla possibile asse di mercato della prossima estate, con tanti nomi sul tavolo.

In primi si dovrebbe parlare di Marcelo Brozovic e Franck Kessié, e già a gennaio si parlava di un possibile scambio tra i due. Accordo che non è stato trovato visto che i nerazzurri valutano il croato almeno 10 milioni di euro in più rispetto all'ivoriano (30 milioni Epic Brozo, 20 l'ex Milan).

Proprio per questo sul tavolo potrebbe finire anche il cartellino di Samuel Umtiti, che tanto bene sta facendo a Lecce ma di proprietà del Barça.

Discorso a parte, invece, per Jordi Alba, che piace molto ai nerazzurri, che potrebbero fare un tentativo qualora dovessero cedere Robin Gosens, girando il ricavato della cessione del tedesco, tra i 15 e i 20 milioni, al club blaugrana per l'esterno spagnolo.

Napoli su Donnarumma

Il Napoli potrebbe essere grande protagonista della prossima sessione estiva di calciomercato.

La cessione di un big non è da escludere, con i top club europei pronti ad un'asta per Victor Osimhen che potrebbe anche portare un tesoretto da quasi 150 milioni di euro. Cifra che gli azzurri potrebbero usare quasi in toto per rinforzare tutti i reparti a disposizione di Luciano Spalletti. Uno dei grandi nomi che potrebbero giungere all'ombra del Vesuvio è quello di Gigio Donnarumma, accostato anche alla Juventus. Il Psg non lo reputa incedibile e potrebbe anche cederlo dinanzi ad una proposta sui 30 milioni di euro più bonus. Tutto dipenderà anche da Alex Meret, che potrebbe essere ceduto proprio per far spazio al numero uno della Nazionale.