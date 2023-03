La dirigenza del Chelsea vorrebbe provare a portare a Londra il portiere dell'Inter Andrè Onana; per convincere i nerazzurri a cedere il camerunese, i 'blues' potrebbero offrire circa 40 milioni di euro più il cartellino di Edouard Mendy.

Onana piace al Chelsea, possibile offerta in estate

Le ultime prestazioni del portiere dell'Inter Andrè Onana avrebbero attirato le attenzioni di molti club in Premier League, dove già la considerazione del portiere nerazzurro era elevata; su di lui ci sarebbe il forte pressing del Chelsea, che starebbe ragionando su una possibile offerta per la prossima estate.

La dirigenza dei 'blues' vorrebbe proporre ai nerazzurri una cifra vicina ai 40 milioni di euro ed in aggiunta il cartellino del portiere Edouard Mendy, che nell'ultima stagione è finito ai margini del progetto della squadra londinese.

Il portiere andrà in scadenza nel giugno 2025 e potrebbe essere proposto all'Inter come contropartita tecnica in modo da colmare il vuoto che creerebbe la cessione eventuale di Onana; i nerazzurri però non vorrebbero cedere alle lusinghe inglesi e vorrebbero trattenere il portiere camerunese e su di lui costruire la squadra del futuro.

Le alternative per la porta dell'Inter: Vicario o Cragno al posto di Handanovic

In caso di partenza di Andrè Onana, considerata comunque difficile dagli ultimi rumors di Calciomercato, la dirigenza nerazzurra potrebbe tutelarsi con altri profili provenienti dalla nostra Serie A.

Nell'ultima finestra invernale di mercato infatti si sarebbe fatto forte l'interesse dei nerazzurri per Guglielmo Vicario, portiere dell'Empoli, che sta conquistando gli osservatori di tutta Europa con le sue prestazioni nel club toscano.

Il prezzo eccessivo del suo cartellino però avrebbe frenato l'avvio della trattativa tra i due club; l'esplosione di Andrè Onana nell'ultima parte di questa stagione inoltre sarebbe un ulteriore indizio della sua possibile permanenza in nerazzurro.

L'Inter però rimarrebbe al lavoro per sostituire il partente Samir Handanovic, il cui contratto andrà in scadenza nel giugno di quest'anno e probabilmente non verrà rinnovato dalla dirigenza nerazzurra: al suo posto si starebbe pensando ad Alessio Cragno del Monza, che nel club brianzolo non starebbe trovando il giusto spazio.

Gli ottimi rapporti tra le dirigenze dei due club lombardi potrebbe portare ad un futuro accordo per un trasferimento di Alessio Cragno in nerazzurro, con la possibile richiesta del Monza del cartellino a titolo definitivo del centrocampista Stefano Sensi, girato in prestito dall'Inter ai brianzoli nella scorsa estate.