Uno dei reparti che l'Inter potrebbe modificare nella prossima sessione estiva di Calciomercato è quello di centrocampo. I nerazzurri si stanno guardando intorno per cercare di alzare il tasso tecnico anche perché andrà via sicuramente Roberto Gagliardini, che è in scadenza di contratto, e ci sono dubbi su Marcelo Brozovic, che potrebbe essere ceduto per fare cassa e abbassare il monte ingaggi. Inevitabilmente servirà un calciatore che possa giocare sia da mezzala che da regista e proprio per questo motivo starebbe prendendo quota la suggestione Leandro Paredes, che alla Juventus non sta facendo benissimo quest'anno, tanto da essere finito ai margini dello scacchiere di Massimiliano Allegri nelle ultime settimane.

Il Napoli potrebbe essere grande protagonista la prossima estate per rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione di Luciano Spalletti. Gli azzurri sono pronti a pescare in casa Empoli avendo messo gli occhi su due elementi essenziali del club toscano, Vicario e Fabiano Parisi.

Inter su Paredes

L'Inter si sta guardando intorno alla ricerca di un centrocampista di livello che possa portare esperienza internazionale e proprio per questo avrebbe messo gli occhi su Leandro Paredes, che nel corso della sua carriera ha vinto praticamente tutto, anche il Mondiale in Qatar qualche mese fa, gli manca solamente la Champions League. Il centrocampista argentino alla Juventus ha deluso un po' le aspettative e proprio per questo è finito ai margini nelle ultime settimane, con Massimiliano Allegri che non sembra voler puntare su di lui.

Proprio per questo i bianconeri non dovrebbero riscattarlo dal Paris Saint Germain, con un diritto di riscatto fissato a oltre 20 milioni di euro. E l'Inter potrebbe inserirsi trattando direttamente con i parigini il possibile passaggio all'ombra del Duomo dello stesso Leandro Paredes. La formula sarebbe la stessa, quella del prestito con diritto di riscatto, ma servirà prolungare almeno di un anno il contratto con il Psg, e ad una cifra di gran lunga inferiore, di poco superiore ai 10 milioni di euro.

In caso contrario il calciatore tornerà a Parigi.

Il Napoli prova il doppio colpo dall'Empoli

Il Napoli sarebbe pronto ad un doppio colpo importante dall'Empoli in vista della prossima estate. Gli azzurri, infatti, avrebbero sondato il terreno per Guglielmo Vicario e per Fabiano Parisi che piace anche al Torino, anche se l'arrivo del portiere sarebbe inevitabilmente legato alla permanenza o all'addio di Alex Meret.

I toscani non considerano i due giocatori incedibili, consapevoli che prima o poi vorranno fare il grande salto nel calcio che conta. Il club di Corsi, però, avrebbe fatto sapere di essere disposto a trattare solo dinanzi ad una proposta da almeno 30 milioni di euro complessivi per i due cartellini.