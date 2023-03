La Juventus è attesa da settimane importanti in cui dovrà definire anche il mercato da portare avanti nel Calciomercato estivo. Strategie che dipendono evidentemente dalle vicende giudiziarie che la stanno riguardando, con il rischio che i bianconeri non giochino le competizioni europee.

Intanto però come scrive La Gazzetta dello Sport potrebbero arrivare buone notizie per il prolungamento di contratto di Angel Di Maria. Come scrive il giornale sportivo il giocatore potrebbe valutare il prolungamento di contratto con la società bianconera per una stagione anche senza la qualificazione alle competizioni europee della squadra.

Possibile il prolungamento di contratto di Di Maria

Angel Di Maria potrebbe rimanere alla Juventus anche nella stagione 2023-2024. A lanciare l'indiscrezione di mercato La Gazzetta dello Sport, che parla di una volontà del giocatore di rimanere a Torino in quanto si troverebbe molto bene nella cittadina piemontese. Ad agevolare questo la vicinanza dalla montagna e dal mare. Anche la famiglia dell'argentino sta bene, come sottolineato dal giocatore in una recente intervista, una situazione evidentemente importante per la permanenza di Di Maria alla Juventus. Il giocatore potrebbe accettare il prolungamento di contratto per una stagione andando a guadagnare un ingaggio simile a quello attuale, ovvero 7 milioni di euro netti a stagione più bonus.

Come sottolineato da Di Maria in una recente intervista per lui è molto importante rimanere nel calcio europeo anche per avere la possibilità di essere convocato per la Coppa America nel 2024 con la nazionale argentina. Rimanere a Torino sarebbe l'ideale, in una squadra in cui gradualmente sta diventando un riferimento. Non ha disputato una grande partita contro la Roma nella sconfitta in campionato ma di certo è stato uno dei pochi a creare problemi al portiere Rui Patricio con un tiro da fuori area.

La Juventus potrebbe anticipare l'incontro con il suo agente sportivo e cercare di definire il prolungamento di contratto con la società bianconera. Diversa invece la situazione degli altri giocatori in scadenza di contratto a giugno.

Il mercato della Juventus

La Juventus dovrà valutare il futuro professionale anche degli altri giocatori in scadenza a giugno.

Si parla di Alex Sandro, Juan Cuadrado e Adrien Rabiot. Di questi il brasiliano sembra il più vicino al prolungamento di contratto, anche nel post partita di Roma-Juventus il centrocampista francese ha parlato di un incontro con la società per decidere insieme il futuro professionale.