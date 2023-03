L'Inter programma il mercato della prossima estate per rinforzare la rosa. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da interlive.it, piacerebbero al riguardo i nomi di Martinez Quarta per la difesa e quello di Yunus Musah del Valencia per il centrocampo. I calciatori sarebbero stati individuati in vista dei possibili addii di Roberto Gagliardini e Milan Skriniar, entrambi in scadenza di contratto a giugno.

Circolerebbero inoltre delle voci sul possibile ritorno di tre profili che si sono rivelati fondamentali per lo scudetto dell'era Antonio Conte.

Si tratterebbe proprio dell'ex allenatore del Tottenham che non rinnoverà quasi certamente il contratto in scadenza a giugno, dell'esterno Ivan Perisic e di Achraf Hakimi del Paris Saint Germain.

Doppio scambio per il mercato estivo dell'Inter

L'Inter seguirebbe Musah del Valencia che avrebbe una valutazione di circa 25 milioni di euro. La strategia dei dirigenti meneghini sarebbe quella di intavolare uno scambio alla pari con Joaquin Correa che non si è mai imposto alla Pinetina soprattutto per i tanti problemi fisici. Il club che milita in Liga, però, potrebbe rifiutare la proposta perché preferirebbe incassare l'intera cifra della valutazione in formato cash.

La società milanese potrebbe poi mettere nel mirino le prestazioni di Martinez Quarta della Fiorentina.

Il club toscano potrebbe aprire i contatti visto che risulterebbe molto interessata ad Asllani, l'ex Empoli potrebbe essere riscattato dai nerazzurri e girato così in prestito proprio alla squadra di Commisso. Entrambi avrebbero una valutazione di circa 20 milioni di euro.

L'Inter potrebbe riflettere poi anche sul triplo ritorno di Ivan Perisic, Antonio Conte e Achraf Hakimi.

I primi due, ora al Tottenham, sembrano al capolinea della loro esperienza in Premier, stessa sorte per Achraf Hakimi, che non si è mai integrato col PSG che due giorni fa è stato anche eliminato dalla Champions League ad opera del Bayern Monaco.

Conte, Perisic e Hakimi non felicissimi

"Perisic vorrebbe tornare all’Inter, soprattutto perché ha capito che a giugno Antonio Conte lascerà il Tottenham.

Lui come lo stesso Hakimi hanno confidato agli ex compagni che vorrebbero tornare“, ha dichiarato il giornalista Mediaset Matteo Barzaghi sul possibile ritorno dei tre aggiungendo poi: "Un po’ si mangiano le mani entrambi. Non credo che Perisic si aspettasse un’avventura così modesta in Premier League". Tutti e tre avrebbero comunque delle richieste economiche molto elevate a livello di ingaggio, per ritornare in nerazzurro dovranno certamente ridurle.