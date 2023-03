La Juventus sta vivendo un momento difficile della sua storia recente in riferimento al caso plusvalenze e alla manovra stipendi. Sul primo filone d'indagine sembrano arrivare notizie piacevoli per la società bianconera. Dopo aver presentato il ricorso al Collegio di Garanzia del Coni in riferimento alla penalizzazione di 15 punti per il caso plusvalenze, di recente è stato accettato il ricorso presentato dagli avvocati di Federico Cherubini e di Fabio Paratici al Tar Lazio in merito alla possibilità di considerare la nota 10940, un carteggio richiesto dalla Covisoc alla Procura Federale per chiedere spiegazioni sulle plusvalenze e sulle valutazione dei giocatori.

Un documento che potrà quindi essere valutato dalla difesa bianconera e che era stato negato in precedenza sia dalla Covisoc e dalla Procura Federale. Una notizia importante come sottolineato da Guido Vaciago, che ha sottolineato anche come sia interessante la scelta della Figc di non presentarsi al Collegio di Garanzia del Coni contro il ricorso della Juventus.

Guido Vaciago ha parlato della scelta della Figc di non presentarsi al Coni contro il ricorso della Juve

'Il Tar che impone alla Giustizia Sportiva di mostrare quel famoso documento è una notizia importante'. Queste le dichiarazioni di Guido Vaciago in riferimento alla decisione del Tribunale amministrativo di accettare il ricorso presentato dagli avvocato di Cherubini e Paratici sulla possibilità di disporre del carteggio fra Covisoc e Procura Federale sulle valutazioni per il caso plusvalenze.

Il giornalista sportivo ha rivelato anche un altro fatto importante dichiarando: 'Interessante anche la scelta della Federcalcio di non presentarsi al Collegio di Garanzia dello Sport contro il ricorso della Juventus'. Secondo il direttore di Tuttosport la scelta della Figc rappresenta un passo indietro della stessa rispetto ad una vicenda giudiziaria che riguarda una cattiva condotta ma che però non viola nessuna norma.

D'altronde come è noto non c'è nessuna regola sulle plusvalenze finanziarie. Sulla carta segreta concessa dal Tar del Lazio alla difesa bianconera ha aggiunto: 'Non è una vittoria della Juventus ma un segnale politico importante'.

Il ricorso al Collegio di Garanzia del Coni

La Juventus ha presentato il ricorso al Collegio di Garanzia del Coni il 28 febbraio per il caso plusvalenze.

Tale documento sarà valutato ed entro 60 giorni il Coni dovrà decidere. Sono tre le possibilità, confermare la sentenza o eventualmente annullarla definitivamente. Di conseguenza sarebbero restituiti i 15 punti alla squadra bianconera. C'è un'altra possibilità quella di annullare con rinvio alla Corte Federale d'Appello, che in tal caso potrebbe diminuire i 15 punti ad esempio a -10 o a -5, come dichiarato di recente da Michele Criscitiello.