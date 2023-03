L'Inter si starebbe già muovendo in vista della prossima sessione estiva di Calciomercato, anche perché Ausilio e Marotta potrebbero essere costretti ad una vera e propria rivoluzione vista l'incertezza sui tanti giocatori in scadenza di contratto. Ben tre sono in scadenza in difesa, Milan Skriniar, Stefan De Vrij e Danilo D'Ambrosio, con il primo già certo dell'addio e c'è incertezza anche sulla permanenza di Francesco Acerbi. Inevitabilmente, il club meneghino si sta guardando intorno in cerca di centrali che possano arricchire il pacchetto arretrato e uno degli ultimi nomi sondati sarebbe quello di Martinez Quarta, attualmente in forza alla Fiorentina.

Il Torino potrebbe cambiare qualcosa sugli esterni nella prossima stagione. I granata vogliono fare un salto di qualità ulteriore cercando di essere competitivi per un piazzamento europeo, cosa che potrebbe anche riuscire quest'anno, nonostante la discontinuità di risultati. Il grande sogno delTorino risponde al nome di Fabiano Parisi, che lascerà con ogni probabilità l'Empoli alla fine di questa stagione.

Il tentativo dell'Inter per Martinez Quarta

L'Inter rivoluzionerà la propria difesa nella prossima sessione estiva di calciomercato e proprio per questo motivo sta sondando il terreno per diversi difensori centrali. L'ultimo nome finito nel mirino è quello di Lucas Martinez Quarta, che tanto bene sta facendo con la maglia della Fiorentina in questa stagione.

C'è un dato, tra l'altro, che ha impressionato non poco: il difensore argentino non ha ancora terminato una partita con un saldo negativo tra duelli vinti e duelli persi in questo campionato. Il centrale della Fiorentina vince il 73% dei duelli.

Numeri importanti, che potrebbero convincere definitivamente i nerazzurri a fare un tentativo per il classe 1996, soprattutto qualora la viola non dovesse qualificarsi alle coppe europee nella prossima stagione.

La sua valutazione si aggira tra i 15 e i 20 milioni di euro, ma non è da escludere l'inserimento di una contropartita tecnica. Tra i nomi papabili che potrebbero finire sul tavolo ci sono quelli di Joaquin Correa o Asllani, con l'attaccante argentino che potrebbe sposarsi bene con il 4-3-3 di Vincenzo Italiano.

Torino su Parisi

Il Torino starebbe pensando ad un grande colpo sugli esterni da regalare a Ivan Juric nella prossima stagione. Il nome finito nel mirino dei granata è quello di Fabiano Parisi, esterno sinistro che dovrebbe lasciare l'Empoli a fine stagione, come dichiarato dal suo agente. La sua valutazione si aggira tra i 15 e i 20 milioni di euro, ma non è da escludere che il club di Urbano Cairo possa provare a mettere sul piatto il cartellino di Radonjic, che non sembra rientrare nei piani dell'allenatore.