Il portiere dell'Inter Andrè Onana potrebbe ricevere diverse offerte dalla Premier League per la prossima stagione; secondo le ultime voci di Calciomercato riportate da Gazzetta.it, ci sarebbero almeno tre club inglesi disposti ad offrire tra i 60 e i 70 milioni di euro per il cartellino del giocatore.

Per sostituire eventualmente il portiere camerunese, la dirigenza nerazzurra avrebbe individuato in Guglielmo Vicario il possibile portiere del futuro.

La Premier League su Andrè Onana: almeno tre club interessati

Le ultime prestazioni del portiere dell'Inter Andrè Onana, soprattutto in Champions League, avrebbero attirato le attenzioni di alcuni club in Premier League; il club inglese che per primo avrebbe intensificato le operazioni per una trattativa per il suo acquisto sarebbe il Chelsea di Todd Boehly.

Il club londinese vorrebbe sostituire Mendy nel prossimo mercato estivo ed il portiere nerazzurro sembrerebbe essere la prima scelta dell'allenatore Graham Potter; il Chelsea potrebbe proporre un'offerta di circa 60-70 milioni di euro per il cartellino del portiere camerunese.

Sul portiere dell'Inter ci sarebbe anche la pressione del Manchester United, che nella prossima finestra di mercato vorrebbe provare a sostituire De Gea con un nuovo profilo; anche in questo caso si parlerebbe di un'offerta di circa 70 milioni di euro.

Un altro club che starebbe monitorando da vicino le prestazioni di Andrè Onana sarebbe il Tottenham, anche se la recente situazione di tensione con l'allenatore Antonio Conte potrebbe rallentare un'eventuale operazione di mercato.

La posizione dell'Inter

La dirigenza nerazzurra non avrebbe intenzione di separarsi dal suo attuale portiere, soprattutto dopo averlo acquisito a parametro zero nella scorsa estate; ma proprio per l'eventuale plusvalenza che potrebbe portare una sua cessione, un'eventuale maxi offerta potrebbe far cambiare idea alla società ed optare per una sua vendita in estate.

Al suo posto Giuseppe Marotta e Piero Ausilio avrebbero individuato il profilo di Guglielmo Vicario, oggi portiere dell'Empoli; l'estremo difensore italiano potrebbe passare in nerazzurro per circa 20 milioni di euro che potrebbero arrivare proprio dalla cessione di Andrè Onana in Premier League, in cui militano compagini interessante anche a Federico Dimarco.

I numeri di Andrè Onana

In questo campionato di Serie A il portiere nerazzurro ha trovato la titolarità dopo un'inizio di stagione come secondo di Samir Handanovic; da titolare ha subito 15 reti in 17 partite, con 7 match terminati senza subire alcuna marcatura.

In Champions League ha giocato 8 partite subendo in tutto 7 reti ma terminando con la porta inviolata 5 incontri.