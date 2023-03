L'Inter deve subito dimenticare la sconfitta maturata in campionato contro lo Spezia (2-1) in quanto la sfida di ritorno valida per gli Ottavi di Finale di Champions League contro il Porto è già alle porte.

Si tratta di una gara che potrebbe rivelarsi fondamentale anche per il futuro di Simone Inzaghi, che in campionato ha steccato numerose partite contro squadre sulla carta nettamente inferiori all'Inter. In caso di mancata qualificazione ai Quarti, il tecnico sarebbe a forte rischio conferma in vista del prossimo anno, con i nomi di Josè Mourinho, Antonio Conte e Thiago Motta in lizza per riaprire un ciclo.

Per quanto riguarda il mercato, potrebbero invece arrivare Jesper Lindstrom dell'Eintracht Francoforte e Marten De Roon dell'Atalanta. Quest'ultimo potrebbe essere ingaggiato in vista dell'addio di Roberto Gagliardini che non dovrebbe rinnovare il contratto in scadenza a giugno 2023.

Ultima chiamata per Inzaghi

La gara contro il Porto potrebbe rappresentare l'ultimatum per Simone Inzaghi, che sarebbe in seria discussione dopo la sconfitta contro lo Spezia. La dirigenza sarebbe stata molto chiara e si aspetta in primis la qualificazione ai Quarti senza sminuire comunque l'importanza di tornare a giocare un campionato all'altezza.

All'allenatore sarebbe stato chiesto di entrare nei primi quattro posti che, in questa stagione, sono ambiti da diverse squadre come Milan, Atalanta, Lazio e Roma senza contare la Juventus, che per tramite delle note vicende giudiziarie potrebbe tornare in corsa davanti ai nerazzurri in caso di restituzione dei 15 punti di penalizzazioni inflitti dalla Corte Federale d'Appello in merito al caso plusvalenze.

Nel frattempo ci sarebbero già i primi nomi come possibili eredi dell'ex Lazio. Il profilo più quotato sarebbe quello di Antonio Conte che non dovrebbe rinnovare il contratto in scadenza con il Tottenham. Sulle sue tracce ci sarebbe anche la Juventus. La suggestione potrebbe essere quella del ritorno di Josè Mourinho mentre l'occasione corrisponderebbe al profilo di Thiago Motta del Bologna.

Dalla Germania il fantasista del futuro per l'Inter

Giuseppe Marotta e Piero Ausilio si starebbero già muovendo per rinforzare comunque la rosa. Interesserebbe il nome di Jesper Lindstrom del Francoforte che avrebbe una valutazione di circa 30 milioni di euro. Il centrocampista sarebbe corteggiato anche dal Milan ma l'Inter potrebbe decidere di mettere sul piatto il cartellino di Robin Gosens come contropartita tecnica.

Contatti per De Roon e Frattesi

Ci sarebbero dei discorsi in piedi poi con l'Atalanta per Marten de Roon che ha il contratto in scadenza nel 2024. La strategia potrebbe prevedere un prestito con diritto di riscatto per l'olandese che andrebbe a rinforzare la mediana della formazione meneghina. Inoltre, interesserebbe sempre Davide Frattesi del Sassuolo, club al quale potrebbe essere proposto uno scambio con Asllani.