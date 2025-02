Nikola Krstovic sarebbe uno degli obiettivi principali dell'Inter per rinforzare l'attacco della prossima stagione, complici anche gli addii già scritti di Correa e Arnautovic che non rientrano più nei piani del club.

Un ex nerazzurro, invece, Mauro Icardi, potrebbe far ritorno in Italia dato che sarebbe finito nei radar di Fiorentina e Atalanta: nel novembre dello scorso anno l'argentino è incappato nella rottura del legamento crociato e il suo ritorno in campo è previsto per la fine della stagione in corso.

Marotta vira sul centravanti montenegrino

Nikola Krstovic ha tutte le caratteristiche dei 9 che piacciono in casa Inter: senso del gol, capacità di muoversi in area di rigore, doti aree non indifferenti. Quello in corso sembra il campionato della consacrazione per il montenegrino, capace di segnare 7 gol e firmare 3 in assist in 23 presenze totali.

Il bomber del Lecce ha un contratto fino al 2027 e costa attorno ai 10 milioni di euro, più o meno la cifra che i nerazzurri hanno intenzione di mettere sul piatto a fronte di un contratto per il montenegrino da cinque anni da un milione netto l'anno.

Su Krstovic ci sarebbe anche il Milan, ecco che il Lecce, forte della concorrenza che potrebbe profilarsi tra i club interessati, vorrebbe cercare di spingere una potenziale offerta fino almeno a 15 milioni di euro.

Atalanta e Fiorentina pensano a Mauro Icardi

Mauro Icardi potrebbe ritornare in Italia.

Il centravanti ex Inter sarebbe finito nel mirino di Fiorentina e Atalanta che potrebbero fare un tentativo per lui la prossima estate. L'argentino, che sta svolgendo la riabilitazione dopo l'infortunio al crociato, è ancora sotto contratto col Galatasaray.

E lo sarà fino al 2026.

La sua valutazione ad oggi sarebbe di circa 20 milioni di euro ma a spaventare i club italiani è lo stipendio che percepisce attualmente, circa 10 milioni di euro.

Per prelevarlo, le due società potrebbero pensare anche ad un prestito con diritto di riscatto, una formula che potrebbe anche trovare il placet dei turchi che proprio nel mercato invernale hanno acquisito Alvaro Morata a titolo definitivo dal Milan.

In Turchia Icardi sembra aver ritrovato la vena dei tempi migliori: per lui 61 gol e 22 assist in 87 presenze complessive. In Serie A Icardi ha già giocato con la Sampdoria - 11 gol in 33 partite - e con l'Inter, con cui ha firmato la bellezza di 124 gol e 29 assist in 219 presenze totali.