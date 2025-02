Fuori Douglas Luiz, dentro Sandro Tonali: è questa una delle ultime idee che potrebbe prendere corpo in casa Juventus, che in estate potrebbe ridisegnare il centrocampo cedendo l'ex Aston Villa e puntando sul mediano italiano che farebbe volentieri ritorno in Serie A.

L'Arsenal, invece, è alla ricerca di un centravanti e seguirebbe allo scopo Lautaro Martinez dell'Inter: il centravanti argentino ha rinnovato il contratto coi nerazzurri lo scorso inverno, percepisce 9 milioni netti l'anno e costerebbe tra 90 e 100 milioni di euro. Ipotizzarlo lontano da Milano appare comunque molto complesso.

Tonali nei pensieri di Giuntoli, a fargli posto potrebbe essere Douglas Luiz

Il centrocampista ex Milan ha un contratto fino al 2028 e sarebbe valutato circa 40 milioni di euro dal Newcastle, che portarlo in Premier League ha speso qualcosa come 70 milioni di euro. L'impressione è che gli inglesi non accetteranno nessuna formula alternativa all'acquisto definitivo e che il giocatore non si muoverà per meno 40-45 milioni di euro.

Per riuscire a prelevarlo, la Juventus dovrebbe allora pensare ad una cessione pesante che salvo una seconda parte di stagione più convincente potrebbe essere quella di Douglas Luiz: l'ex Aston Villa fin qui ha giocato poco mostrando buone qualità tecniche ma anche scarso dinamismo, fattore questo che ne ha messo in dubbio la compatibilità con un campionato come la Serie A.

Sempre i bianconeri l'anno prossimo potrebbero ridisegnare l'attacco cedendo Dusan Vlahovic e acquistando a titolo definitivo Kolo Muani. Come vice del francese la Juventus segue sempre Lorenzo Lucca che l'Udinese valuta tra 20 e 25 milioni di euro.

L'Arsenal vorrebbe Lautaro Martinez

Venendo all'Inter, i nerazzurri potrebbero presto dover resistere all'assalto di una big europea al suo capitano, Lautaro Martinez.

Si tratta dell'Arsenal, che dopo l'infortunio di Grabriel Jesus ha bisogno di un attaccante centrale.

Il centravanti dell'Inter avrebbe una valutazione di circa 100 milioni di euro, il tutto a fronte di un contratto in scadenza al 2029.

Al di là della cifra monstre che servirebbe per portarlo via da Milano appare comunque complesso ipotizzare l'argentino lontano dall'Inter: lui ha sempre dichiarato di voler concludere la carriera in nerazzurro, servirà una proposta (anche a livello di ingaggio) parecchio convincente per farlo desistere dal suo proposito.