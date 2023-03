La Juventus è al lavoro per preparare la gara contro la Sampdoria, in programma domani in posticipo alle ore 20.45. Dato che tra una settimana si disputerà il return match contro il Friburgo Massimiliano Allegri pare orientato a dare il là ad un massiccio turn over: "Domani giocano Perin e Vlahovic" ha esordito nella conferenza della vigilia, lasciando poi intendere come Locatelli potrebbe riposare: "Uno tra Paredes e Barrenechea credo giocherà".

La Juventus pensa al campionato

La Juventus ha già archiviato la gara di Europa League contro il Friburgo e deve comunque pensare alla sfida contro la Sampdoria.

Massimiliano Allegri ha chiesto la massima attenzione alla sua squadra in vista del match in programma domani: "Sappiamo dell'importanza della partita e su questo dobbiamo lavorare". In ogni caso per il match contro la Sampdoria, la Juventus dovrà rinunciare a Federico Chiesa e Angel Di Maria: "Chiesa out domani ma speriamo di averlo giovedì. Di Maria è a completo riposo e giovedì sarà a disposizione", ha aggiunto Allegri in conferenza stampa. Il tandem d'attacco a sorpresa potrebbe essere così composto da Soulè dietro Vlahovic.

Il tecnico livornese dovrà valutare anche le condizioni dei suoi tre centrali di difesa. In primis bisognerà capire come Leonardo Bonucci abbia smaltito le fatiche di Europa League, in secondo luogo c'è da accertare se uno tra Gleison Bremer e Danilo abbia necessità di riposare.

In ogni caso Massimiliano Allegri ha già pronte delle soluzioni in difesa: "Ci sono Rugani e Gatti pronti a giocare".

Pogba torna a disposizione

E Paul Pogba? Il francese ha saltato la gara di giovedì scorso 9 marzo perché è arrivato in ritardo in ritiro. Per questo motivo la Juventus e il suo allenatore hanno deciso di escluderlo dai convocati per la gara di Europa League.

Adesso, però, il francese è tornato a disposizione come ha spiegato lo stesso tecnico livornese: "Paul è a disposizione, non è che perché ha fatto ritardo una volta lo teniamo sempre in punizione". Pogba dunque si, Milik no. Il calciatore polacco non ha ancora smaltito a pieno l'infortunio muscolare alla coscia anche se la speranza, come dichiarato sempre da Allegri, è quella di riaverlo già alla prossima per la gara contro l'Inter.

Il rientro del numero 14 juventino, per il match del 19 marzo, sarebbe particolarmente importante anche perché contro i nerazzurri mancherà ancora Moise Kean che sconterà il secondo turno di squalifica dopo il cartellino rosso rimediato contro la Roma.