La Juventus è attesa da un finale di stagione impegnativo fra calcio giocato e vicende giudiziarie. La squadra bianconera dovrà cercare di arrivare fino in fondo in Coppa Italia ed in Europa League, a tal riguardo la conferma di Allegri potrebbe dipendere anche dai risultati che la squadra bianconera raggiungerà nelle competizioni prima menzionate. Fra i nomi avvicinati alla Juve come sostituti eventuali di Allegri c'è anche quello di Antonio Conte, che ha rescisso consensualmente la sua intesa contrattuale con il Tottenham e dalla stagione 2023-2024 potrebbe ritornare ad allenare nel campionato italiano.

La Juventus potrebbe rappresentare una possibilità concreta, il giornale La Gazzetta dello Sport ha voluto schierare un'eventuale Juventus allenata da Conte. L'idea di gioco rimarrebbe la stessa, così come gran parte dei giocatori che attualmente sono titolari con Allegri. Le uniche novità potrebbero riguardare i ruoli di centrale di sinistra e di centrocampista di fascia destra, con Alex Sandro che potrebbe rimarrebbe come alternativa al titolare e Cuadrado potrebbe lasciare la società bianconera a parametro zero essendo in scadenza di contratto a giugno anche se vorrebbe restare a Torino.

La Juventus di Conte giocherebbe con Vlahovic punta centrale

La Juventus di Antonio Conte sarebbe molto simile a quella attuale di Massimiliano Allegri, che in questa stagione ha deciso di affidarsi al 3-5-2 anche per valorizzare le caratteristiche tecniche di giocatori come Bremer e Kostic.

Il tecnico pugliese confermerebbe come portiere titolare Szczesny, difesa a tre con Danilo centrale di destra e Bremer. Mancherebbe quello di sinistra, con la Juventus che potrebbe acquistare un difensore di piede sinistro. Fra i nomi che più piacciono c'è Pau Torres del Villareal. A centrocampo invece ci sarebbe da sostituire Cuadrado, uno dei nomi seguiti dalla società bianconera è Emil Holm, giocatore dello Spezia.

A centrocampo confermati Fagioli, Locatelli e Rabiot, nel caso in cui il francese prolungasse il suo contratto con la società bianconera. Sulla fascia sinistra titolare Kostic, protagonista di una stagione importante con gol e assist ai suoi compagni oltre ad un supporto importante in fase difensiva. Nel settore avanzato Di Maria (che potrebbe prolungare per un'altra stagione) giocherebbe a supporto di Vlahovic.

La possibile formazione della Juventus con Antonio Conte guida tecnica dalla stagione 2023-2024

Juventus (3-5-2): Szczesny - Danilo, Bremer, Pau Torres (?), Holm (?), Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic - Di Maria - Vlahovic. Allenatore Antonio Conte.

Il tecnico pugliese potrebbe valorizzare anche diversi giovani della Next Gen oltre a quelli che ritorneranno dai prestiti, come Cambiaso, De Winter e Rovella.